東ハトは、3月16日から「GOLDENキャラメルコーン・黄金バター味」を、3月23日から「GOLDENビーノ・金ごま油味」を期間限定で発売する。

今年、「キャラメルコーン」は誕生55周年、「ビーノ」は誕生35周年を迎えた。東ハトのロングセラー2ブランドの周年を記念して、ゴールド（金）にまつわる期間限定フレーバーが登場する。





「GOLDENキャラメルコーン・黄金バター味」は、黄金バターともいわれるギーのコク深い味わい、ほんのり広がるゲランドの塩のまろやかな塩味と、隠し味のマスカルポーネチーズがクセになる、甘じょっぱい味わいに仕立てた。





「GOLDENビーノ・金ごま油味」は、香り高い金ごま油を使用することで、口に入れた瞬間にごま油の香りが広がる味わいに仕立てた。なお、生地に使用している穀物はえんどう豆100％になっている。

［小売価格］

GOLDENキャラメルコーン・黄金バター味：164円

GOLDENビーノ・金ごま油味：153円

（すべて税込）

［発売日］

GOLDENキャラメルコーン・黄金バター味：3月16日（月）

GOLDENビーノ・金ごま油味：3月23日（月）

東ハト＝https://www.tohato.jp