タリーズコーヒージャパンは、“NEW CROP（新豆）”ブラジル産コーヒー3種を3月18日から発売する。

ブラジルの農園とは2007年に苗の状態から共にコーヒーを育て始め、2009年春に発売して以来、定番のコーヒー豆「タリーズ ブラジル バウ」の味わいを育んできた。今回は、この春「あたらしい季節にあたらしいブラジルを」をテーマに、コーヒー豆を購入した経験がなく「難しそう」と感じている人や、コーヒーに興味はあるものの何を選べばよいか分からない人に向けて、春という新生活のはじまりのタイミングに、収穫されたばかりの旬の味わいを届ける。

「タリーズ ブラジル バウ イエローブルボン」は、通常赤く熟す品種が多い中で、果実が黄色く熟すイエローブルボン種を使用している。完熟のタイミングを丁寧に見極め、黄金色に輝く瞬間に収穫している。収穫後は、果肉をつけたまま乾燥させるナチュラル精製を採用し、コーヒーチェリーを太陽のもとでじっくりと天日乾燥させることで、果実の甘みが豆にゆっくりと浸透し、キャラメルのようなコクを引き出す。

「タリーズ ブラジル ファゼンダ バレ ド クリスタル」は、ブラジルのコーヒー生産エリアの中でも、標高1250mの高地に位置する農園で栽培されている。寒暖差のある環境のもと、コーヒーチェリーはゆっくりと成熟し、華やかな風味を育む。収穫後は約3週間かけてゆっくりと乾燥させ、チェリーの甘みを丁寧に引き出している。“NEW CROP”ならではの華やかな香りと、完熟チェリーの甘みが印象的となっている。上品な酸味が心地よく、後味にはコクのある豊かな余韻が広がる。

タリーズを代表するブラジルコーヒー「タリーズ ブラジル バウ」の“NEW CROP”は、真っ赤に熟したコーヒーチェリーをパティオに広げ、天日乾燥させることで甘みを凝縮した。しっかりとしたボディと程よい酸味がバランスよく調和し、後味に広がる甘みが特長になっている。「タリーズ ブラジル バウ」は常に進化をし続けている。最も香りと甘みが際立つ“NEW CROP”でしか味わうことのできない、この瞬間を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

タリーズ ブラジル バウ イエローブルボン：1430円／200g

タリーズ ブラジル バウ：1430円／200g

タリーズ ブラジル ファゼンダ バレ ド クリスタル：1720円／200g

シングルサーブ タリーズ ブラジル バウ 1P袋：190円／1P袋

シングルサーブ タリーズ ブラジル バウ イエローブルボン 1P袋：190円／1P袋

（すべて税込）

［発売日］3月18日（水）

