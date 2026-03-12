エバース佐々木、町田の「ガチでえぐいぞ」がウケて驚き 2人ぐらいが笑う
モデル・タレントのゆうちゃみ、お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）が12日、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザで行われた『寝っころプリ by NELL』記者発表会に参加した。
【全身ショット】レア！パジャマ姿のゆうちゃみ＆エバース
イベントにあわせ、パジャマ姿で登場した3人。寝転がったマットレスの感想について佐々木から「町田、このマットレスどう？」と振られると、町田は「このマットレス、ガチでえぐいぞ」と一言。「ガチでえぐいぞ」は町田が霜降り明星・粗品のYouTubeチャンネルの企画「活きのいい後輩選手権」に出演した際に発したワードで代名詞となっている。フレーズを発した瞬間、やや笑いが起き、佐々木は「ウケた！2人ぐらい笑った」と驚くと、町田は「普段、スベりすぎて判定が甘くなってる」と突っ込んでいた。
睡眠ブランド「NELL」が、3月13日の「世界睡眠デー」に合わせて12日から14日の3日間、同所で“寝ながら撮るプリ機”体験イベントを開催。プリ機の音声ガイドをゆうちゃみが担当している。
【全身ショット】レア！パジャマ姿のゆうちゃみ＆エバース
イベントにあわせ、パジャマ姿で登場した3人。寝転がったマットレスの感想について佐々木から「町田、このマットレスどう？」と振られると、町田は「このマットレス、ガチでえぐいぞ」と一言。「ガチでえぐいぞ」は町田が霜降り明星・粗品のYouTubeチャンネルの企画「活きのいい後輩選手権」に出演した際に発したワードで代名詞となっている。フレーズを発した瞬間、やや笑いが起き、佐々木は「ウケた！2人ぐらい笑った」と驚くと、町田は「普段、スベりすぎて判定が甘くなってる」と突っ込んでいた。
睡眠ブランド「NELL」が、3月13日の「世界睡眠デー」に合わせて12日から14日の3日間、同所で“寝ながら撮るプリ機”体験イベントを開催。プリ機の音声ガイドをゆうちゃみが担当している。