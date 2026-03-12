アース製薬は、3月23日に、薬用入浴剤「バスクリン 青の洞窟」（医薬部外品）を発売する。

昨今、仕事や家事、育児などで多忙な日々を過ごす消費者の中には、「海外旅行に行きたいけれど、まとまった時間が取れず実現できない」という声が聞かれる。アース製薬は、入浴を単なる衛生習慣ではなく、その後の活動を彩る準備や、日常のタスクから離れる「ご褒美」の時間と捉えている。そこで、自宅にいながらにして、まるで海外の絶景スポットを訪れたかのような非日常感を味わってもらいたいという想いから、同製品を開発した。ターゲットとなるのは、日々の忙しさの中で解放感を求めている消費者。幻想的な青の洞窟の世界観に没入できるバスタイムを通じて、日常から“ふっ”と解放される癒やしのひとときを提供する。



「バスクリン 青の洞窟」

製品特長は、南イタリアを思わせるような、もぎたての果実のようなみずみずしい香りにこだわった。南イタリア産レモンエッセンシャルオイル（香料）を配合しており、爽やかな香りが浴室いっぱいに広がる。イタリアにある「青の洞窟」の、神秘的で美しい海の色を表現した。透明タイプの「地中海ブルー」のお湯に浸かることで、視覚からも旅行気分を味わってもらえる。温泉ミネラル成分（乾燥硫酸ナトリウム）を配合している。温浴効果を高めて血行を促進し、毎日の疲れや冷え症、肩こり、腰痛を緩和する。旅気分でリラックスしながらしっかりケアできる製品になっている。オーガニック認証ホホバ油（保湿成分）を配合。さらにアミノ酸成分（L−グルタミン酸ナトリウム）を配合しており、まろやかな肌あたりで、赤ちゃんとの入浴にも使用できる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月23日（月）

アース製薬＝https://corp.earth.jp