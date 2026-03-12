エバース町田、朝イチイベントでMCから追い詰められる 質問をド忘れ
モデル・タレントのゆうちゃみ、お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）が12日、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザで行われた『寝っころプリ by NELL』記者発表会に参加した。
【写真】パジャマ姿でかわいいエバース町田和樹＆佐々木隆史
イベントにあわせ、パジャマ姿で登場した3人。忙しい中でも眠れているか、とMCから質問された。佐々木は「合間、合間の睡眠を取って合計で、みたいな感じになっています」と返した。寝付きが悪い時の対処法という質問に町田は「すみません。質問を忘れました？」と返し、佐々木は「聞いとけよ！」とツッコミ。朝イチのイベントだけに、MCは「町田さん、起きてますか？」とイジった。町田は「体を冷やさないようにしてます」と質問に回答したが、MCは「例えば？」と追求。慌てる様子を察知したMCは「私、別に怒ってないですからね」と苦笑いで、町田は「こっちを向いてビュッと詰めてきたんで」とボヤいていた。
睡眠ブランド「NELL」が、3月13日の「世界睡眠デー」に合わせて12日から14日の3日間、同所で“寝ながら撮るプリ機”体験イベントを開催。プリ機の音声ガイドをゆうちゃみが担当している。
