中川安奈、SNSに“セクシー写真”を上げる理由「フォローしてくれてる層が…」 恋愛トークで野望も？「ざわつかせたい」
元NHKのフリーアナウンサー中川安奈が、11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（深2：17）に出演。SNSに“セクシーな写真”をアップする理由を明かす一幕があった。
【予告動画】きわどすぎる？中川安奈の美脚ショットに出演者ツッコミ
『グラビアを見ながら本音酒』第2弾として、酒を飲みながら“芸能界を目指したきっかけ”から“恋愛事情”まで本音トーク。中川のほかに、森香澄、加納（Aマッソ）、村重杏奈というメンバーで語っていった。
『恋愛スイッチが入る瞬間』とのテーマでは、中川が「第一印象から入っちゃうタイプ。この人好きってなったらどうにかこうにか2人でのやり取りを始めたいと思って、アクション起こしますね。好きバレみたいなのがすぐ出ちゃうから、結構遊ばれることとかも多い。ちょっと、ざわつかせたいなみたいな気持ちもある」と、著名人と撮られたい願望を話すと「次なんかでニュース出たら笑ってまうかもな」と加納。そして中川の「アナウンサーは性欲強い」というテレビでの発言が話題になると、加納が「私やったら“あなたが思っている5倍強いですって返す」と、アドバイスを送っていた。
続いては、前回好評だったみんなのグラビアで飲む企画。中川のセクシーな写真を見た森は「私ずっと気になってたことあります。インスタの写真はどの層に向けて選定されてるんですか？」と質問を投げかけた。
中川は「フォロワーの97%が男性なんです。フォロワーが増えても、一向にその比率が変わらないんですよ。本当はちょっとおしゃれ系な女子から、いいなって思ってもらえるようなやつも入れたいんですけど、そういうのをアップする度に“いいね”や“コメント”が少なかったりするのがすごい気になっちゃって。だからやっぱり、フォローしてくれてる層が見たいのは、こういうのなのかなっていう写真アップしてるんです」と明かし、一同も納得していた。
