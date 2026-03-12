人気レースクイーンの池永百合（29）が12日、自身のインスタグラムを更新。超ミニスカ姿を披露した。

「おはようございます 今日は、年に一回のホンダアクセスさんのMCのお仕事です」と報告。

チェックの超ミニスカ姿の写真をアップし「朝から家で発声してから出てきたよ。いってきますー！！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「そんな目で見られたらドキドキしちゃう」「めちゃくちゃ可愛い」「この衣装でのポーズ全部気に入ってます」「あなたは世界で最も美しい花です」「素敵」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。