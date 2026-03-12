

「100g 技のこだ割り 濃厚梅だれ」

亀田製菓は、「100g 技のこだ割り 濃厚梅だれ」（以下、「技のこだ割り 濃厚梅だれ」）を3月23日から全国のスーパーマーケットで発売する。

「技のこだ割り 濃厚梅だれ」は、あえて割った生地の断面に、コク深いたまり醤油・鰹節・梅等をブレンドした鰹香る特製だれをたっぷりとしみ込ませた、こだわりが詰まった堅焼きせんべいになっている。仕上げには紀州産南高梅の乾燥梅肉を追い掛けし、梅の酸味と香り豊かな味わいが広がる濃厚なおいしさを実現した。おやつとしても、お酒のおつまみとしてもぴったりだとか。

これまで期間限定商品として好評を得て、「毎年楽しみにしている」「ぜひ通年で販売してほしい」といった多くの消費者からの嬉しい声が寄せられていたという。その声に応えて、今回「技のこだ割り 濃厚梅だれ」を定番商品として発売する。

「技のこだ割り」ならではの噛むほどに沁み渡る濃厚な味わいを、ぜひ一年を通して楽しんでほしい考え。

［小売価格］345円前後（税込）

［発売日］3月23日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp