華屋与兵衛、「鰹とのどぐろフェア」「宇治抹茶フェア」開催 - 贅沢な漬け丼や天丼、パフェが登場
和食レストラン「華屋与兵衛」は3月12日より、「鰹とのどぐろフェア」と「宇治抹茶フェア」を開催している。
華屋与兵衛「藁焼き鰹漬け丼」
3月12日からスタートする「鰹とのどぐろフェア」「宇治抹茶フェア」で味わうことのできる新メニューの一部を紹介する。
まずは「藁焼き鰹漬け丼」。香ばしく藁焼きにした鰹を、葱や茗荷などの薬味とともに盛り合わせた春限定の海鮮丼で、漬けダレで旨みを引き立てた鰹に、濃厚な味わいの厳選赤たまご「茜美人」の黄身を絡めていただく至福の一品となっている。味噌汁が付いて、価格は1,309円。
華屋与兵衛「8種の季節天丼〜のどぐろ天〜」
「8種の季節天丼〜のどぐろ天〜」は、高級魚といわれる「のどぐろ」の天ぷらと、海老天、いか天、蓮根天、かぼちゃ天、オクラ天、茄子天、舞茸天を、羽釜で炊いたごはんの上に乗せた贅沢な一品。お新香と味噌汁が付いて、価格は1,529円。
華屋与兵衛「宇治抹茶プリンパフェ」
「宇治抹茶プリンパフェ」は、宇治抹茶のほろ苦さと香りが存分に楽しめる濃厚な宇治抹茶プリンのミニパフェ。もちもちの国産白玉やバニラアイスも入っており、ミニサイズながら満足感の高い一品に。沖縄県産黒糖を使用した黒みつをかけて楽しめる。価格は825円。
