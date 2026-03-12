気象台は、午前11時12分に、なだれ注意報を北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、大空町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町などに発表（雪崩注意報） 12日11:12時点

網走、北見、紋別地方では、風雪や電線等への着雪に注意してください。網走、紋別地方では、大雪やなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■北見市常呂

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■網走市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意





■紋別市□なだれ注意報14日にかけて注意■斜里町□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■清里町□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■小清水町□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■佐呂間町□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■遠軽町□なだれ注意報14日にかけて注意■湧別町□なだれ注意報14日にかけて注意■滝上町□なだれ注意報14日にかけて注意■興部町□なだれ注意報14日にかけて注意■西興部村□なだれ注意報14日にかけて注意■雄武町□なだれ注意報14日にかけて注意■大空町□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意