【なだれ注意報】北海道・北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町などに発表（雪崩注意報） 12日11:12時点
気象台は、午前11時12分に、なだれ注意報を北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、大空町に発表しました。
網走、北見、紋別地方では、風雪や電線等への着雪に注意してください。網走、紋別地方では、大雪やなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■北見市常呂
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■網走市
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■斜里町
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■清里町
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■小清水町
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■佐呂間町
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■遠軽町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■湧別町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■滝上町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■興部町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■西興部村
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■雄武町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■大空町
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意