新潟県田上町産の野菜の魅力を発信する「護摩堂野菜ベジラーメン」が完成し、道の駅たがみ（田上町）の飲食メニューに加わった。

博多ラーメンの有名店「一風堂」との共同開発を経て、自慢の一杯ができあがった。

ベジラーメンは、地元でとれた旬の野菜を生かそうと２０２５年春、開発に着手し、およそ半年間かけて試作を重ねた。季節によってスープや具材に使う野菜が異なり、春夏秋冬で４種類ある。

冬のベジラーメンは、緑色のスープの８割がミキサーでペースト状にしたホウレンソウ。具材の焼きトマトの赤色やネギの白色などが彩りを加える。塩味と野菜の甘みに加え、ニンニクが利いていて食欲をそそる。

具材のネギを生産する農業、皆木勝さん（７４）はベジラーメンを食べて、「ネギの作りがいがあってうれしいし、ありがたい。野菜がたくさん使われていた」と笑顔を見せていた。

阿賀町の地方公務員の男性（４６）は「力強い味に食べ応えもあって満足した。ほろ苦さとパリッとした食感の揚げゴボウなど、おいしい野菜が入っていてよかった」と話した。

ベジラーメンは１杯１０００円（税込み）。４月上旬頃にはグリーンピースをベースにしたスープに、田上町特産のタケノコ、アスパラガスを具に使った春の一杯がお目見えする予定。

夏はコーンの冷製スープに枝豆やナス、秋はニンジンスープにシイタケ、レンコンなどを予定している。一部の野菜は道の駅で購入できる。駅長の馬場大輔さん（４７）は「ラーメンを通じて、田上町のおいしい野菜を知ってもらいたい」と話している。