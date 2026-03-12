NASAが2012年に打ち上げた探査機は「バンアレン帯」の調査を行った/NASA

（CNN）米航空宇宙局（NASA）の大型宇宙探査機が米国時間の11日早朝、予想よりも早く地球の大気圏に突入した。NASAによると、大部分は大気圏で燃え尽きる見通しだが、一部は燃え尽きないまま落下する可能性もある。

NASAの発表によると、この探査機の残骸が人に危害を加える確率は約4200分の1と推定されている。これは過去に宇宙ごみが地球に落下した時よりも低い確率だとしている。

バンアレンA探査機は重さ約600キロ。NASAがバンアレン帯探査のため2012年に打ち上げた2機のうちの1機だった。

米宇宙軍とNASAのデータを調べた天体物理学者のジョナサン・マクドウェル氏によると、同探査機は軌道を外れ、米東部時間の11日午前6時37分、メキシコ南部・エクアドル西部の赤道太平洋付近の上空で、大気圏に突入した。

大気圏突入で燃え尽きずに落下した残骸があるかどうかは現時点で不明。これまでのところ目撃情報はなく、負傷者も報告されていない。

NASAは当初、バンアレンA探査機の落下を34年と予想していた。しかし「現在の太陽活動サイクルが、当初の予想よりもはるかに活発だったことが分かった」と説明。「そのため探査機に想定以上の大気抵抗が加わり、再突入が予想よりも早くなった」としている。

バンアレンB探査機も、30年より前に軌道を外れる見通しとなっている。