「SNSのフェチ天使」のキャッチコピーで知られるグラビアアイドルで起業家のくりえみ（31）が12日までにXを更新。頚椎ヘルニアに苦しむ様子をつづった。

くりえみは9日、「首の痛みが治りかけてたのに、調子に乗ってスクワットしてたらぶり返すどころかほんの数分で激痛になって今悶絶してる………これは一体………。治って……くれ……」と体の痛みに悩まされている様子を明かし、翌10日には「ただの寝違えのはずなんだけど、腕の痺れがもう限界………。流石に大きめのちゃんとした病院行こう………痛みに耐えるので疲れて何も出来ない……」と投稿。その後、「病院に行って、頚椎ヘルニアの可能性ありでした（MRI撮らないと分からないらしい）」と報告し、「最悪手術らしいけど、なんとか薬で治ったらいいな……。すごいな……突然に起こるものなんだな…」とつづっていた。

今回の投稿では「頚椎ヘルニアというものがこんなに辛いなんて知らなかった………」と吐露。「ヘルニアになったことある人、今ヘルニアの人、こんなに辛いものだったんですね……。そして神経の痛みを和らげる為の薬の副作用ヤバくないですか……」と問いかけるとともに、「昨日意識失いかけました……」と明かした。

続く投稿で「こういうのをsnsで発信したくなる理由は、1人で抱えてると不安で押し潰されそうだから」と説明。「1人で泣くよりみんなと情報交換できた方が安心出来るからです……なのでいつも体調の発信ばかりですみません……。本当に不安なんですいつも」とつづった。