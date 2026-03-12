【PS Store：「1,500円以下セール」】 3月25日まで開催

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「1,500円以下セール」を開催している。期間は3月25日まで。

　本セールでは、「ドラゴンクエストX　オンライン　オールインワンパッケージ　version 1-7」が80%オフの1,188円で登場。他にも「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」や「Tomb Raider: Legend」、「ペルソナ５ ダンシング・スターナイト」など、様々なプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルが期間中、割引価格で提供される。

　なお、割引対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合がある。詳細は商品ページで確認してほしい。

対象タイトル紹介（一部）

「ドラゴンクエストX　オンライン　オールインワンパッケージ　version 1-7」

価格：5,940円→1,188円（80%オフ）

「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」

価格：7,590円→1,214円（84%オフ）

「Tomb Raider: Legend」

価格：3,080円→1,232円（60%オフ）

「ペルソナ５ ダンシング・スターナイト」

価格：2,420円→1,210円（50%オフ）

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C)2022 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.