PS5/PS4タイトルがお買い得。「1,500円以下セール」がPS Storeにて開催中「ドラクエX version 1-7」が80%オフ
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「1,500円以下セール」を開催している。期間は3月25日まで。
本セールでは、「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」が80%オフの1,188円で登場。他にも「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」や「Tomb Raider: Legend」、「ペルソナ５ ダンシング・スターナイト」など、様々なプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルが期間中、割引価格で提供される。
なお、割引対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合がある。詳細は商品ページで確認してほしい。
□PS Store「1,500円以下セール」のページ
対象タイトル紹介（一部）
「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」
価格：5,940円→1,188円（80%オフ）
□PS Store「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」のページ
「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」
価格：7,590円→1,214円（84%オフ）
□PS Store「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」のページ
「Tomb Raider: Legend」
価格：3,080円→1,232円（60%オフ）
□PS Store「Tomb Raider: Legend」のページ
「ペルソナ５ ダンシング・スターナイト」
価格：2,420円→1,210円（50%オフ）
□PS Store「ペルソナ５ ダンシング・スターナイト」のページ
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C)2022 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.