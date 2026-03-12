「ガンダム ククルス・ドアンの島」「ポケットの中の戦争」など様々なガンダム作品がNetflixにて一挙配信開始！「第08MS小隊」「イグルー」「0083 STARDUST MEMORY」なども確認
「機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島」
Netflixにて、様々なガンダム作品が3月11日より配信を開始している。
今回配信が開始されたアニメは、「機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島」「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」「機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBER SKY」「機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER」「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」「機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ラスト・リゾート」「機動戦士ガンダム MSイグルー －1年戦争秘録－」「機動戦士ガンダム MSイグルー －黙示録0079－」「機動戦士ガンダム MSイグルー2 重力戦線」「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」の様々なガンダム作品が対象となっている。
「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」
「機動戦士ガンダム MSイグルー －黙示録0079－」
「機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ラスト・リゾート」
「機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBER SKY」
配信開始
アニメ『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』
作戦前の補給を受けるため
ベルファストへ向け航行していたアムロたちに
無人島、通称「帰らずの島」の
残敵掃討任務が言い渡される。
そこで見たのは、
いるはずのない子供たちと
一機のザクであった…。#機動戦士ガンダム… pic.twitter.com/XB6HvyOxto
配信開始
アニメ『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』
"第08MS小隊"の戦いを、
小隊長シローとジオン軍パイロット・アイナの
敵味方を越えた絆とともに描く。
「一年戦争」のサイドストーリー。#機動戦士ガンダム #第08MS小隊 pic.twitter.com/jQEROWjGIJ
配信開始
『機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBER SKY』
一年戦争末期のサンダーボルト宙域。
地球連邦軍のエースパイロット
イオ・フレミングと、
ジオン公国軍のエーススナイパー、
ダリル・ローレンツは運命的な出会いを果たす。
「機動戦士ガンダム サンダーボルト」… pic.twitter.com/CIMMnOVUeA
配信開始
『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』
一年戦争末期。
新型モビルスーツ・NT-1アレックスの存在を
サイド6に察知したジオン軍は、
サイクロプス隊に機体の奪取か破壊を命じる。
新米兵士バーニィは、
コロニーで暮らす少年アルやクリスと
心を通わせるが…。… pic.twitter.com/bIlzWtOKr8
配信開始
『機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY』
一年戦争からグリプス戦役までの
7年間に、何があったのか？
連邦軍のコウ・ウラキと
ジオン軍のアナベル・ガトーの対決を軸に、
新型モビルスーツ強奪事件に迫る。#機動戦士ガンダム0083 pic.twitter.com/vMGmXFpEDV
