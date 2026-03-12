【Netflix：「機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島」など】 3月11日 配信開始

「機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島」

Netflixにて、様々なガンダム作品が3月11日より配信を開始している。

今回配信が開始されたアニメは、「機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島」「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」「機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBER SKY」「機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER」「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」「機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ラスト・リゾート」「機動戦士ガンダム MSイグルー －1年戦争秘録－」「機動戦士ガンダム MSイグルー －黙示録0079－」「機動戦士ガンダム MSイグルー2 重力戦線」「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」の様々なガンダム作品が対象となっている。

「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」

「機動戦士ガンダム MSイグルー －黙示録0079－」

「機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ラスト・リゾート」

「機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBER SKY」

◆配信開始

『機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBER SKY』



一年戦争末期のサンダーボルト宙域。

地球連邦軍のエースパイロット

イオ・フレミングと、

ジオン公国軍のエーススナイパー、

ダリル・ローレンツは運命的な出会いを果たす。



「機動戦士ガンダム サンダーボルト」… pic.twitter.com/CIMMnOVUeA - Netflix Japan | ネットフリックス (@NetflixJP) March 11, 2026

(C)創通・サンライズ