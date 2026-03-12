光浦靖子、羊毛フェルトで作った“卵うさぎ”公開「躍動感ある」「手作りだなんて信じられない」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が3月11日、自身のInstagramを更新。羊毛フェルトで作ったうさぎを公開し、話題となっている。
【写真】54歳人力舎所属女芸人「躍動感ある」フェルトで作った“卵うさぎ”
光浦は「『イースターだよ、卵うさぎ』を作ります」とつづり、写真を投稿。ワークショップで作られるお手本として、ピンク色に白の水玉、紫の帯が巻かれたイースターエッグの上に、グレーのうさぎが乗っている作品を公開した。「実際の卵のサイズに置き変えたら⋯3XLくらい」と大きめの卵であることを報告している。
この投稿に「うさぎさん可愛すぎる」「手作りだなんて信じられない」「躍動感あるうさぎさん」「ずっと見ていても飽きない」「センスが良すぎ」などと反響が集まっている。
光浦は2021年7月よりカナダ・バンクーバーに留学し、語学と料理を学んだ。現在はカナダでの3年間の労働許可証を取得し、現地で手芸のワークショップを開くなどの活動をしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆光浦靖子、羊毛フェルトで作った卵うさぎ披露
◆光浦靖子の投稿に反響
