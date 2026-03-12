1児の母・木村文乃「値引きのお刺身パック」で作る簡単“ひとりめし”が話題「豪華でお店レベル」「お買い得商品に見えない」
【モデルプレス＝2026/03/12】女優の木村文乃が3月11日、自身のInstagramを更新。1人の食卓を公開し、話題となっている。
【写真】1児の母・38歳女優「豪華でお店レベル」値引きの刺身で作った“ひとりめし”
木村は「今日のひとりめし」と記し「お刺身の切れ端パックで豪華お茶漬け」「小松菜のおひたし」「カボチャ煮」「五目ひじき」と献立を紹介。どんぶりにご飯と刺身、小皿に副菜がそれぞれ盛り付けられ、トレーの上に配膳された手料理の写真を公開した。
また「スーパーに行ったらラッキー お刺身の切れ端パック見つけたら絶対買ってしまう」と親しみやすい一面を明かし「ごはんにお醤油とすり胡麻揉み込んで白米の上にどーん塩昆布どーん緑茶を注ぐだけ。値引きのお刺身パックでも美味しく出来るので疲れて帰った時の簡単ごはんにおすすめ」と、お買い得の刺身でも美味しく作れる手軽なレシピを披露している。
この投稿に「今日も美味しそう」「お茶漬け温まりそう」「アレンジ上手すぎる」「豪華でお店レベル」「お買い得商品に見えない」「お皿のセンスも素敵」「体が喜ぶメニュー」などと反響が集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆木村文乃、値引きの刺身で作る「ひとりめし」披露
◆木村文乃の投稿に反響
