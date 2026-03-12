女の子に「この人は信用できない！」と思われる褒め言葉９パターン
気になる女の子と仲良くなるためには、とにかく褒めればいいというわけではありません。褒め言葉を選び間違えると逆効果になる恐れもあるようです。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、どんな褒め言葉に対して「この人は信用できない！」と思うのかを聞いてみました。
【１】「今まで会ったなかで一番きれいだよ」と大げさに褒める。
「適当に褒めているだけでしょ。」（２０代女性）という意見のように、本気で一番だと思っているのか疑われてしまうようです。具体的にどこがどのようにかわいいのかなど、女の子が納得するように褒めましょう。
【２】会うたびに、「痩せた？」と褒める。
「『痩せた？』って言えば喜ぶと思っていそう。」（２０代女性）のように、会うたびに「痩せた？」と褒めても信用されないようです。ただし、本当にダイエットの効果が出ている女の子なら喜んでくれるかもしれません。
【３】「○○に似てるね。」など、とにかくカワイイ芸能人に無理やり例えて褒めようとする。
「心の中で、『似てないだろ！』と叫んでる。」（２０代女性）のように、無理やり芸能人に例えても疑われてしまうようです。ただし、女の子が憧れている芸能人に似ていると伝えることができれば、喜ばれる可能性もあります。
【４】「胸が大きいね。」「スタイルいいね。」など体のみを褒める。
「体のことばかり言う人とは、関わりたくない。」（２０代女性）のように、体だけを褒める男性も信用されないようです。体などに対する表面的な褒め言葉は信用されにくいので、会話中に見えてきた素敵なところを褒めるようにしましょう。
【５】「○○姫」などの言葉を使い、無理やり喜ばせようとする。
「お世辞ばっかりの人みたい。」（２０代女性）のように、女の子の機嫌を良くするために無理やり喜ばせる言葉を使うと、ゴマスリが得意な薄っぺらい男性に見えてしまうようです。とりあえず喜ばせようとするのではなく、女の子の見た目や行動に対して褒めるようにしましょう。
【６】「○○っていい女だよね。」と体をなめるように見ながら褒める。
「体目的だということが丸わかり。」（２０代女性）のように、なめるような視線と「いい女」という言葉の響きが、女の子に体目的だと感じさせるようです。いやらしいと思われてしまうので、女の子をジロジロ見ながら褒めないようにしましょう。
【７】他の女の子にも同じ褒め言葉を使う。
「チャラい。軽く思われているみたいでいや。」（１０代女性）のように、他の女性と同じ褒め言葉で褒めると、手当たり次第に褒めるチャラい男性だと思われてしまうようです。とりあえず褒めるのではなく、その女の子にしか当てはまらない褒め言葉を選ぶようにしましょう。
【８】特に細くないのに「脚、細いねー。」と褒める。
「別に細くないし。眼科にいくことをお勧めします。」（２０代女性）のように、細いと言えば喜ぶと考え、適当なウソをついても簡単に見破られてしまうようです。やみくもに細いというのではなく、女の子のチャームポイントを見つけて褒めるようにしましょう。
【９】「カワイイからモテるでしょ？」などといって褒めまくる。
「誰にでも使っているんでしょ？」（２０代女性）のように、女の子の気分を良くするためだけに言っていると思われて、軽くかわされてしまうようです。女の子と話してみて分かった内面の美しさを褒めるなど、その女の子ならではの褒め言葉が必要かもしれません。
他にどんな「女の子に『この人は信用できない！』と思われる褒め言葉」があると思いますか？ みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】「今まで会ったなかで一番きれいだよ」と大げさに褒める。
「適当に褒めているだけでしょ。」（２０代女性）という意見のように、本気で一番だと思っているのか疑われてしまうようです。具体的にどこがどのようにかわいいのかなど、女の子が納得するように褒めましょう。
「『痩せた？』って言えば喜ぶと思っていそう。」（２０代女性）のように、会うたびに「痩せた？」と褒めても信用されないようです。ただし、本当にダイエットの効果が出ている女の子なら喜んでくれるかもしれません。
【３】「○○に似てるね。」など、とにかくカワイイ芸能人に無理やり例えて褒めようとする。
「心の中で、『似てないだろ！』と叫んでる。」（２０代女性）のように、無理やり芸能人に例えても疑われてしまうようです。ただし、女の子が憧れている芸能人に似ていると伝えることができれば、喜ばれる可能性もあります。
【４】「胸が大きいね。」「スタイルいいね。」など体のみを褒める。
「体のことばかり言う人とは、関わりたくない。」（２０代女性）のように、体だけを褒める男性も信用されないようです。体などに対する表面的な褒め言葉は信用されにくいので、会話中に見えてきた素敵なところを褒めるようにしましょう。
【５】「○○姫」などの言葉を使い、無理やり喜ばせようとする。
「お世辞ばっかりの人みたい。」（２０代女性）のように、女の子の機嫌を良くするために無理やり喜ばせる言葉を使うと、ゴマスリが得意な薄っぺらい男性に見えてしまうようです。とりあえず喜ばせようとするのではなく、女の子の見た目や行動に対して褒めるようにしましょう。
【６】「○○っていい女だよね。」と体をなめるように見ながら褒める。
「体目的だということが丸わかり。」（２０代女性）のように、なめるような視線と「いい女」という言葉の響きが、女の子に体目的だと感じさせるようです。いやらしいと思われてしまうので、女の子をジロジロ見ながら褒めないようにしましょう。
【７】他の女の子にも同じ褒め言葉を使う。
「チャラい。軽く思われているみたいでいや。」（１０代女性）のように、他の女性と同じ褒め言葉で褒めると、手当たり次第に褒めるチャラい男性だと思われてしまうようです。とりあえず褒めるのではなく、その女の子にしか当てはまらない褒め言葉を選ぶようにしましょう。
【８】特に細くないのに「脚、細いねー。」と褒める。
「別に細くないし。眼科にいくことをお勧めします。」（２０代女性）のように、細いと言えば喜ぶと考え、適当なウソをついても簡単に見破られてしまうようです。やみくもに細いというのではなく、女の子のチャームポイントを見つけて褒めるようにしましょう。
【９】「カワイイからモテるでしょ？」などといって褒めまくる。
「誰にでも使っているんでしょ？」（２０代女性）のように、女の子の気分を良くするためだけに言っていると思われて、軽くかわされてしまうようです。女の子と話してみて分かった内面の美しさを褒めるなど、その女の子ならではの褒め言葉が必要かもしれません。
他にどんな「女の子に『この人は信用できない！』と思われる褒め言葉」があると思いますか？ みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）