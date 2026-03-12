壱角家「12周年祭 家系めし祭り」開催　小ライス無料や海苔増量

株式会社ガーデンが運営するラーメン店「壱角家」は3月13日から24日まで、「12周年祭 家系めし祭り」と「壱角家アプリ スタンプ2倍デー」を開催する。

壱角家は、日本全国で100店舗以上を展開する横浜家系ラーメンのチェーン。小麦の香りと味わいにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな「濃まろ豚骨スープ」を合わせたラーメンを提供している。

「壱角家アプリ スタンプ2倍デー」「12周年祭 家系めし祭り」

〈ライス小が1杯無料に〉

「12周年祭 家系めし祭り」は、壱角家で麺類を注文した人を対象に、「究極家系めし」をお得に楽しめるキャンペーン。

「究極家系めし」は、壱角家が提案する食べ方で、濃まろ豚骨スープに浸した国産海苔でライスを包んで味わうというもの。

【「究極家系めし」の画像はこちら】

▼12周年祭の内容

◆ライス（小・税込100円）を1杯無料で提供

◆ライス（中・税込160円／大・税込220円）を1杯半額で提供

◆家系ラーメンメニューの国産海苔を2枚増量

※店内飲食のみ対象。

▼対象外店舗

成田空港店、神宮球場店、駒込店、下北沢店、学芸大学店、葛西店、東久留米店、浦安店、流山店、松戸店、東神奈川店、瀬谷店、京急鶴見店、春日部店、藤岡店、小山雨ヶ谷店、裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、宇多津店

横浜家系ラーメン「壱角家」

〈「壱角家アプリ スタンプ2倍デー」も開催〉

同期間中、壱角家など7ブランドで「壱角家アプリ スタンプ2倍デー」も実施する。

「壱角家アプリ」は、横浜家系ラーメン壱角家をはじめとする7ブランド（壱角家・品川家・横浜道・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家）で共通して利用できる公式アプリ。2026年3月1日時点で、アプリ登録者数は52万人を突破している。

スタンプ2倍デーでは、通常は来店ごとに1個付与されるスタンプが、期間中は2個付与される。

■開催期間

3月13日〜24日

■内容

麺類または丼類650円（税込）以上の商品を購入すると、スタンプを2個付与。

■対象店舗

壱角家・横浜道・品川家・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家の全店舗。