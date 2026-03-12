「無防備な俺」でデート中に彼女を萌えさせる演出９パターン
いつも一緒にいる相手であっても、不意に「素の瞬間」を見せられると、思わずドキッとしてしまうもの。二人きりのときは緊張感も必要ですが、ちょっとした「隙」が彼女に突き刺さることも覚えておいたほうがよさそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『無防備な俺』でデート中に彼女を萌えさせる演出」をご紹介いたします。
【１】電車の座席で眠り、彼女の肩にもたれかかる
「『疲れているのかな』と労ってあげたくなる」（20代女性）など、無防備の極みである寝顔をさらせば彼女の母性本能を揺さぶることができそうです。ただし、基本的にデート中のあくびは厳禁なので、全力で彼女を楽しませたうえで、電車移動中に居眠りするのがちょうどいいでしょう。
【２】お酒を飲んで酔っ払い、「大好きだー！」とおバカなノリで愛を叫ぶ
「恥ずかしいけど、愛情を実感できそう」（20代女性）というように、酔った勢いで愛情をありのままに伝えれば、彼女の胸の奥深くまで届くかもしれません。褒め言葉を連発するなど、「ハッピーな酔っ払い」を意識すれば彼女も素直に喜んでくれるでしょう。
【３】「びびったー!!」と、とっさの瞬間に慌てて取り乱す
「後ろから『わっ！』と驚かしたときの反応が女子っぽいと超カワイイ！」（10代女性）など、男性のびっくり顔を好物とする女性もいるようです。デートを盛り上げるためにも、彼女がイタズラを仕掛けてきたらオーバーリアクションを意識すると良いでしょう。
【４】ふとした瞬間に地元の方言を口にする
「食事中に『なまらうまい！』と言われたとき、本当の彼を見た気がして嬉しくなった」（20代女性）というように、飾らない方言で「素」を披露するパターンです。「ごっつ楽しい！」「でら嬉しい！」など、喜びを表すタイミングで使えば効果が倍増しそうです。
【５】シャツやアウターのボタンをかけ間違える
「慌てすぎなのか、単なるドジなのか、見ていて心が温まる」（20代女性）など、身だしなみに関する「うっかりミス」も女子受けがよさそうです。ただし、ネクタイのズレは許されても鼻毛が飛び出ているのは大問題なので、清潔感を損なわない演出を心がけましょう。
【６】飲食店や映画館で、座席でバッグを抱きながら過ごす
「赤ちゃんみたいで頭を撫でたくなる」（10代女性）というように、無意識に物を抱く「甘えん坊」のような姿に癒される女性もいるようです。普段から言葉遣いや仕草でワイルドなキャラを印象づけておけば、うまくギャップを表現できるのではないでしょうか。
【７】あえて寝癖や無精髭を残し、寝起き感を演出する
「普段は仕事ができる人だと、ギャップに萌える」（20代女性）など、あえて「すっぴん」状態を見せることで和ませるパターンです。毎回だと手抜きだと思われるので、次のデートではバッチリ着飾るなどメリハリを利かせて彼女を酔わせたいところです。
【８】コンタクトレンズを忘れ、「家用」っぽい地味なメガネを着用する
「武装解除したような日常モードの顔にほっこりする」（20代女性）というように、たまにメガネを着用するだけでも無防備感を演出することができるようです。「人前でメガネかけたの２年ぶりだよ」などと彼女が特別感を覚えるような情報を与えてあげましょう。
【９】キラキラした瞳で、自分の好きな物事について話す
「普段は見せないような無邪気な笑顔を見せられると、胸キュン確実！」（10代女性）というように、ピュアな一面を全開にして乙女心を刺激するパターンです。スポーツや旅行など、アクティブな物事への愛を語ればさわやかな印象を与えられそうです。
総合的に、「頼れる男のダメな一面」に女性は萌える傾向があるようです。普段は完璧主義の人も、ときには彼女に隙を見せてはいかがでしょうか？（浅原 聡）
