日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１２日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドを１位通過した侍ジャパンについて報じた。

スタジオには元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏とお笑いコンビ「バッテリィズ」のエースと寺家が登場。エースは高校球児でならし、現在も草野球で１３３キロを計測する強者だ。

番組では侍ジャパンのエースとして活躍するドジャースの山本由伸投手（２７）について取り上げ、昨年のワールドシリーズでは大車輪の活躍でＭＶＰに輝いたことを伝え、五十嵐氏は山本の強みに「メンタルの強さ」を挙げた。

これにＭＣの山里亮太は「エース、考えてみてよ。自分が世界一になるかどうかの時に落ち着いたピッチングできる？」と投げた。エースは「僕、ちっちゃい大会でも緊張してるんです。力んじゃうんです」と正直に口にした。

しかし相方の寺家は「でもエースは草野球でめちゃくちゃいいピッチングします」と発言。そして「信じられない話なんですけど、草野球で五十嵐さんと一緒にやらしてもらって、エースが６回抑えて、７回で五十嵐さんが打たれたんですよ」と暴露。これには「えええええ！」とスタジオは騒然。五十嵐氏は「本当にそう。僕、負け投手」と苦笑いだった。