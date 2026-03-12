3月12日18時 予約受付開始 【SDガンダム BB戦士 天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.】 7月 再販予定 価格：2,750円 【BB戦士 LEGENDBB 飛駆鳥大将軍】 8月 再販予定 価格：5,500円 【BB戦士 LEGENDBB 新世大将軍】 8月 再販予定 価格：5,060円 【BB戦士 LEGENDBB 武者號斗丸（最終決戦Ver.）】 8月 再販予定 価格：2,750円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「SDガンダム BB戦士」など4種を7月、8月に再販する。3月12日18時から予約受付を開始する。

今回予約を開始するのは「SDガンダム BB戦士 天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.」（7月再販予定、2,750円）、「BB戦士 LEGENDBB 飛駆鳥大将軍」（8月再販予定、5,500円）、「BB戦士 LEGENDBB 新世大将軍」（8月再販予定、5,060円）、「BB戦士 LEGENDBB 武者號斗丸（最終決戦Ver.）」（8月再販予定、2,750円）の4種。

それぞれノンスケールで、メッキやクリアラメなどを用いてきらびやかな姿を再現している。BB戦士ならではの豪奢な装いが美しく、「天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.」にはインモールド成型、「飛駆鳥大将軍」にはプリズムシールなどが採用されている。

(C)創通・サンライズ