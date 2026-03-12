「SDガンダム BB戦士」シリーズ4種が3月12日18時再販予約開始。「天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.」など
3月12日18時 予約受付開始 【SDガンダム BB戦士 天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.】 7月 再販予定 価格：2,750円 【BB戦士 LEGENDBB 飛駆鳥大将軍】 8月 再販予定 価格：5,500円 【BB戦士 LEGENDBB 新世大将軍】 8月 再販予定 価格：5,060円 【BB戦士 LEGENDBB 武者號斗丸（最終決戦Ver.）】 8月 再販予定 価格：2,750円
□「SDガンダム BB戦士 天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.」のページ
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「SDガンダム BB戦士」など4種を7月、8月に再販する。3月12日18時から予約受付を開始する。
今回予約を開始するのは「SDガンダム BB戦士 天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.」（7月再販予定、2,750円）、「BB戦士 LEGENDBB 飛駆鳥大将軍」（8月再販予定、5,500円）、「BB戦士 LEGENDBB 新世大将軍」（8月再販予定、5,060円）、「BB戦士 LEGENDBB 武者號斗丸（最終決戦Ver.）」（8月再販予定、2,750円）の4種。
それぞれノンスケールで、メッキやクリアラメなどを用いてきらびやかな姿を再現している。BB戦士ならではの豪奢な装いが美しく、「天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.」にはインモールド成型、「飛駆鳥大将軍」にはプリズムシールなどが採用されている。【SDガンダム BB戦士 天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.】 【BB戦士 LEGENDBB 飛駆鳥大将軍】 【BB戦士 LEGENDBB 新世大将軍】 【BB戦士 LEGENDBB 武者號斗丸（最終決戦Ver.）】
□「BB戦士 LEGENDBB 飛駆鳥大将軍 」のページ
□「BB戦士 LEGENDBB 新世大将軍」のページ
□「BB戦士 LEGENDBB 武者號斗丸（最終決戦Ver.）」のページ
(C)創通・サンライズ