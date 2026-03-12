◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 メキシコ１―９イタリア（１１日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

主将のジャッジ（ヤンキース）、スキーンズ（パイレーツ）らを擁し、史上最強と言われる米国代表の運命が決まるＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組の最終戦が１１日（日本時間１２日）、行われ、大勝のイタリアが４戦全勝で１位突破を決めた。米国は“他力”で２位突破が決定。悪夢の１次Ｒ敗退を免れた。

イタリアは２回に今大会無安打だった４番パスクアンティノ（ロイヤルズ）が先制ソロを放つと、１―０の４回には前カブスの２番バルティが左翼席へ１号ソロ。３本塁打で米国を撃破した前日に続き、一発攻勢で有利な展開に持ち込んだ。５回には９番ノリのスクイズで追加点。さらに２死満塁からマーシー（マーリンズ）が右前へ２点適時打を放ち、５―０とリードを広げた。

６回には打撃不振を脱したパスクアンティノが２発目となるソロを右翼ポール際へ。７回にも敵失絡みで加点し、２３年大会４強のメキシコを寄せ付けない圧倒的な戦いを披露した。パスクアンティノは８回にも右翼ポール際にソロを放ち、ＷＢＣ史上初となる１試合３発の偉業を成し遂げた。ベンチでは本塁打を打った選手が「エスプレッソマシン」で抽出したコーヒーを飲むセレブレーションがあり、主砲は計３杯を口にした。

投げては先発のメジャー通算１０９勝右腕ノラ（フィリーズ）が５回４安打無失点５Ｋと快投。リリーフ陣も強力メキシコ打線の反撃を１点に封じた。

試合前の時点でイタリアは３戦全勝、メキシコは２勝１敗だった。この日イタリアが勝利すれば、３勝１敗の米国はメキシコを上回り２位が確定。だが、メキシコが勝利すると米国、イタリアと３チームが３勝１敗で並んでいた。勝敗で並んだ場合は当該国同士の対戦成績で順位を決めるが、全て１勝１敗となり、失点率（失点／守備のアウト数）で順位が決まっていた。１０日（同１１日）の米国―イタリア戦の終了時点での失点率は以下の通りだった。

米国 ＝０・２０３

メキシコ＝０・２０８

イタリア＝０・２２２

※小数点以下第４位以下は切り捨て

この日メキシコが勝った場合でも９回までに５点以上取って勝利すれば、米国が１次Ｒ突破。４得点以下の勝利だとメキシコ、イタリアが準々決勝に進出、米国は敗退という条件だった。ただ、５回までにイタリアが５得点したことで、メキシコが４得点以下で勝利することが不可能となり、米国の１次Ｒ突破が決定的に。スター軍団が１７年大会以来の世界一奪還に望みをつないだ。

この結果、米国とメキシコを連破してＢ組１位通過のイタリアは準々決勝でＡ組２位のプエルトリコと対戦。Ｃ組１位の侍ジャパンが準々決勝を勝ち進むと、準決勝の相手はイタリア対プエルトリコの勝者となる。