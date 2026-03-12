◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 メキシコ１―９イタリア（１１日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

主将のジャッジ（ヤンキース）、スキーンズ（パイレーツ）らを擁し、史上最強と言われる米国代表の運命が決まるＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組の最終戦が１１日（日本時間１２日）、行われ、大勝のイタリアが４戦全勝で１位突破を決めた。米国は“他力”で２位突破が決定。前回２３年大会４強のメキシコは２勝２敗となり、１次Ｒで姿を消した。

２３年ＷＢＣの準決勝では侍ジャパンに９回逆転サヨナラ負けを喫したメキシコ。前回大会の雪辱を狙った今大会もアロザレーナ（マリナーズ）、カーク（ブルージェイズ）らを擁し、１次Ｒの米国戦では３―５と接戦を演じたが、この日はイタリアの勢いに大敗を喫した。４番パスクアンティノ（ロイヤルズ）にはＷＢＣ史上初となる１試合３発を献上する屈辱。計４被弾と大一番で投手陣が１０安打９失点と崩壊した。８点ビハインドの９回には守護神ムニョス（マリナーズ）を投入したが、流れは最後まで取り戻せず、最後は９回２死二塁でアロザレーナが三ゴロに倒れた。

試合前の時点でイタリアは３戦全勝、メキシコは２勝１敗だった。この日イタリアが勝利すれば、３勝１敗の米国はメキシコを上回り２位が確定。だが、メキシコが勝利すると米国、イタリアと３チームが３勝１敗で並んでいた。勝敗で並んだ場合は当該国同士の対戦成績で順位を決めるが、全て１勝１敗となり、失点率（失点／守備のアウト数）で順位が決まっていた。１０日（同１１日）の米国―イタリア戦の終了時点での失点率は以下の通りだった。

米国 ＝０・２０３

メキシコ＝０・２０８

イタリア＝０・２２２

※小数点以下第４位以下は切り捨て

この日メキシコが勝った場合でも９回までに５点以上取って勝利すれば、米国が１次Ｒ突破。４得点以下の勝利だとメキシコ、イタリアが準々決勝に進出、米国は敗退という条件だった。ただ、５回までにイタリアが５得点したことで、メキシコが４得点以下で勝利することが不可能となり、米国の１次Ｒ突破が決定的となっていた。