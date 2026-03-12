女優の志村玲那が１２日、自身のインスタグラムを更新。第１子を出産したことを公表した。

志村は「私事ではございますが 先日第一子を無事に出産いたしました 母子共に健康です」と報告。続けて「初めての出産を通し、また成長したように感じます 尊い小さな命をこれから守っていけるように精一杯生きていきますっ！！約１０ヶ月間、お腹の中でずっと一緒にいた子が現在は腕の中にいるのが不思議なきもちです」と母になった実感を記した。

「これからも、玲那らしくそして素敵な家庭を築いていきますので今後も温かく見守ってください」と決意を述べて締めくくった。

志村は小学生ユニット「キグルミ」として活躍。たらこのかぶり物をしたレナとハルカの２人組で、「た〜らこ〜、た〜らこ〜」のフレーズがＣＭで大受けし、０６年にＣＤデビュー。同年に第４８回日本レコード大賞特別賞を受賞。子役出身の志村はユニット卒業後も女優として「正義の味方」「戦力外捜査官」などのドラマや映画、舞台などに出演している。２５年５月にＳＮＳで「私事で大変恐縮ですが、この度、かねてよりお付き合いしておりました一般の方と結婚いたしました。とにかく穏やかな彼との日々はとても幸せで これからも明るく素敵な未来になると思っております」と報告していた。