東日本大震災から15年、「週刊ポスト」は被災地を定点撮影して復興の歩みを伝えてきた。すべてを津波で流されたと報じられた蔵元・酔仙酒造（岩手県陸前高田市）はいま、どうなっているのか。酔仙酒造の移り変わりをたどり、「復興」とは何かを改めて考えてみたい。

【写真】2026年2月20日に撮影した酔仙酒造。震災前に比べ蔵の生産能力は落ちたが、販売数量を戻す努力を続けている

麹菌を酒造りに応用

岩手県陸前高田市の蔵元・酔仙酒造を震災が襲ったのは、その年の酒造りがひと段落を迎えた「甑倒し」の日だった。

「原酒も在庫も工場も津波で流され、もうダメだと思いました」

地元の仲間の声を受け、同社代表取締役・金野連氏が一念発起。奥州市の同業者の協力で、一関市に蔵を借り受ける形で製造を再開した。同年10月には看板商品「活性原酒 雪っこ」を出荷し、翌2012年8月に新工場が完成。

数々の品評会で受賞する一方、さらなる飛躍のきっかけとなったのは、地元の田んぼで偶然発見された麹菌だった。研究機関と分析したうえで2021年から酒造りに応用し、酒質が底上げされた。

「それでも、復興まではまだ半分ですね」（金野氏）

