櫻坂４６の森田ひかるが１２日、都内で行われた睡眠ゲームアプリ「Ｐｏｋｅｍｏｎ Ｓｌｅｅｐ」の体験会に出席した。

１３日の世界睡眠デーに合わせ、同アプリは就寝前の心身の緊張を緩める筋弛緩（しかん）運動を取り入れた「ほげーたいそう」を発表。ポケモン好きでも知られる森田は、同体操のメインキャラクターで、ほのおワニポケモン・ホゲータの相棒を務める。この日は、体操の映像でも着用しているホゲータ風の衣装を身にまとって登場した。完成した映像を見て「ホゲータがとてもかわいい。私も癒やされました」と笑顔。「ライブ前とか緊張する機会が多いので、メンバーにも広めていきたいです」と力を込めた。

司会者から自身がリラックスする瞬間を問われると、頭皮マッサージ中の写真を公開。「ライブで照明を浴びると目が疲れてしまうので、頭皮マッサージをしています。リラックスして眠れるので、よくやりますね」と話した。

同アプリは２０２３年から配信スタート。昨年７月、最もダウンロードされた睡眠ゲームアプリとしてギネス世界記録に認定された。