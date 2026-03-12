2011年3月11日に東日本大震災が日本を襲ってから、今年で15年の節目を迎えた。当時、家屋倒壊や津波被害に並んで深刻な事態に陥ったのが、東京電力・福島第一原子力発電所の事故だ。

【写真を見る】認知症発症と報じられた菅直人氏の現在。明朗に取材に応じた。元気に鯛茶漬け定食と瓶ビールをたいらげる姿

政府は原子力緊急事態宣言を発出するも、その後水素爆発を起こすなど、未曾有の状況にあった。時の政府は菅直人内閣で、地震の翌日に首相が福島第一原発を訪問したことは賛否を呼んだ。

あの時、菅直人氏は首相として何を考え、どのように対応したのか。菅氏の自宅で話を聞いた。【前後編の前編】

今年1月、「認知症を発症」したと報じられていた菅直人・元首相。1月末、記者が菅氏のもとを訪れると、「俺は全然そんなに変わってないんだよ」と至って元気に取材に応じた。

東日本大震災から15年という節目を迎えた今年。当時の原発事故の対応をどう振り返るのか──記者が再び菅氏のもとを訪れると、前回同様、伸子夫人とともに記者を出迎えた。

「当時の事故のことを聞かせてください」--記者がそう問うと、菅氏は「それはもう、強烈に覚えてますよ」と語る。

「地震があった時、僕は国会議事堂の中にいたんです。審議が中断するほど揺れたんだけど、その後に来た津波で、福島の原発が電源喪失になった。この時点で、『国を揺るがす危機だ』と覚悟を持ったんです」（菅氏）

「僕が行ってよかった」

電源喪失を招いた福島第一原発では、圧力容器に注水ができず、核燃料を冷却できなくなっていた。政府はその日の夕刻に「原子力緊急事態宣言」を発令。その後東京電力は官邸に、格納容器の弁を開けて原子炉内の空気を逃す「ベント」の作業をすると伝えたが、官邸サイドからは東電の動きが見えにくかったようだ。

当時の東電への不信感について、菅氏はこう語る。

「一つ一つの挙動を確認したいのに、東電社員に聞いても的を射た答えが返ってこない。ベントがいつ始まるかわからない。

僕は大学で応用物理をやっていたから、一応そういう勉強はしていた。僕は首相として責任者なワケだから、どこまで避難しないといけないのかを判断するために、現実を知らなきゃいけなかった。だから行ったんです」

3月12日の早朝、菅氏はヘリで福島原発を直接視察した。官邸の中心である菅氏が現場に行った対応は、当時物議を醸した。それでも菅氏は今も「僕が行ってよかった」と言い切る。

「所長の吉田（昌郎・2013年病没）さんと会って話した。それで『決死隊を作ってでもやります』と聞いて、この人は信頼できると思った。東工大（東京工業大学）の後輩だったんですよ。あの人は『誰かがやらなきゃいけない』という覚悟を持っていた」

吉田所長から話を聞いた菅氏はその後、ヘリで再び官邸に戻った。しかしその日の午後、第一原発1号機の建屋が水素爆発を起こす。政府は避難指示を、原発から半径10キロ、20キロと拡大していった。

「後悔はない」

伸子夫人は「この人（菅氏）は、東京に住めなくなったら天皇陛下をどこに避難させようかをずっと考えていたんです」と明かす。菅氏は当時、「電源喪失した3月11日から、最悪の事態のことを考えていた」という。

「当時は（避難範囲を）散々計算をして、いろんなことを考えたけど、僕の頭の中で判断して、天皇陛下に退避を勧めることはしなかった。東京まで避難にならなくて、本当によかったですよ。

それでも東電本店はその後、福島原発から社員を撤退させるようなことを言った。考えられないぐらい甘いわけ。誰が責任を取るの？と。『逃げます』なんて、とんでもないよ」

菅氏は自身のホームページ上で、この東電本店の判断について、《後に公表された東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故調）の報告書では、当時東電側に原発からの撤退の意思はなく、それは菅首相の誤解であったとされています》と認めている。また撤退を認めずに作業の継続を要求することは、一般市民である東電社員の命を危険に晒す可能性もあった。

だが菅氏は、「撤退を止めたい一心だったから、今でも同じ行動をとると思う。当時の判断に後悔はない」と言い切った。

懸命な収束作業により、最悪の事態は回避した。一方復興作業に追われる2011年8月、菅氏は退陣し、野田佳彦氏に政権を譲ることとなった。

震災から15年、原発をめぐる政権の姿勢や世間の認識は徐々に変化しつつある。一貫して「脱原発」を唱えつづけた菅氏は、原発再稼働についてもなお警鐘を鳴らすのだった--後編記事で詳報する。

（後編につづく）