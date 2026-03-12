白査村で保存された船型家屋。（２０２５年６月１１日撮影、東方＝新華社記者／陳子薇）

【新華社海口3月12日】中国海南省東方市の白査村は、省西部の山と海に囲まれ、静かにたたずんでいる。

村にある船型をした家屋は、木で骨組みを作り、屋根にかやをふいたリー族の伝統的建築技術の結晶で、2008年にはリー族の船型家屋建造技術が第2次国家級無形文化遺産に登録された。

村の住民は09年、居住環境改善のために近隣の新村に集団移転をした。しかし「人は去っても、家屋は残す」という方針により、2年に1度修繕を行い、古い村の原型はほぼ完全に保存されている。12年には第1期「中国伝統村落」に選出され、15年に海南省級文物保護単位（重要文化財）に指定された。

白査村で保存された船型家屋。（２０２５年６月１１日撮影、東方＝新華社記者／陳子薇）

1992年生まれのリー族の男性、符打因（ふ・だいん）さんは船型家屋に住んだ最後の世代の一人。14歳から年長者に船型家屋の建築を学んだ。高校を卒業後、出稼ぎのために村を離れるも、わずか数カ月で帰郷し、師匠に弟子入りして建築技術を体系的に学んだ。2019年には市級無形文化遺産の代表的継承者となり、技術研修や船型家屋の修繕にも携わっている。

「修繕すなわち継承、研修すなわち生産」という方式によって継承者は増え続け、ますます多くのリー族の若者が昔からの技術を再認識し、習得するようになっている。

白査村でリー族の人々と長いテーブルを囲んでおもてなしを受ける観光客。（２０２５年１２月１９日撮影、東方＝新華社配信／王隆権）

符さんはここ2年、チームを率いて省内各地で船型家屋の外観を取り入れた特色ある民宿の設計や建築を手がけ、リー族の建築文化を現代の観光空間に溶け込ませている。

文化の保護が農村の発展に新たな可能性を切り開いている。白査村ではここ数年、農村観光関連施設の整備を推進しており、リー族文化を体感しようと伝統的な村落に足を運ぶ観光客が増えている。

現地の統計によると、25年に村を訪れた観光客は4万4400人に上り、累計営業収入は72万元（1元＝約23円）を超えた。地元住民はビンロウやマンゴー、ゴムなどの農作物を栽培する傍ら、観光サービスや文化クリエーティブ体験を通じて文化産業の恩恵を享受しており、25年の1人当たり可処分所得は2万元余りに達した。（記者/陳子薇）