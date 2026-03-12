奇妙礼太郎、新曲「元気でやってるか」初披露 『塩分チャージタブレッツ』発表会でソウルフルな歌声響かせる

奇妙礼太郎、新曲「元気でやってるか」初披露 『塩分チャージタブレッツ』発表会でソウルフルな歌声響かせる