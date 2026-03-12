“ゴミ清掃員”マシンガンズ滝沢、エアキャップ付き封筒の便利な捨て方を紹介「どうせ捨てるなら有効的に」
“ゴミ清掃員”としても働くお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一（49）が11日、自身のXを更新。“便利”なごみの出し方を紹介した。
【写真】「なるほど」「ナイスなアイデア」マシンガンズ滝沢が紹介したエアキャップ付き封筒の捨て方
滝沢は「プチプチ付きの封筒は雑がみとして出せないので、可燃ごみ（地域によります）でお願いします。どうせ捨てるなら割り箸や竹串を入れるとごみ袋を突き破らないので、便利ですよ！どうせ捨てるなら有効的に使うとをオススメします！」と写真付きで説明。
コメント欄では「なるほど」「ナイスなアイデア」「割れ物とか捨てるのに便利かも」「いつも分かりやすい投稿ありがとうございます」「たまにお取引で使うから覚えておこう」「プチプチ付きの封筒作ってるメーカーさんちゃんと分離して出せるような設計にして欲しい」「これ捨て方悩んでました ありがとうごさいます」などの声が寄せられている。
滝沢は、芸人活動の傍ら、定収入を得るためにゴミ収集会社に就職。ゴミ清掃員として見えてくる格差社会やゴミ問題、清掃員の日常をつづったSNS投稿などが人気を集めており、“ゴミ清掃芸人”として情報を発信し続けている。
