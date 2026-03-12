みなさんが、コンビニコーヒーを購入する理由はどのようなことですか。リサーチ会社のマイボイスコム株式会社（東京都千代田区）が実施した「コンビニコーヒー」に関する調査によると、直近1年間にコンビニコーヒーを購入した人は6割弱となり、「値段の割においしい」が最多となりました。



調査は、同社のアンケートモニター1万1372人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



直近1年間にコンビニコーヒーを購入した人は57.2％。そのうち、「週1回以上」は22.5％となりました。



また、「コンビニコーヒーの購入店舗」については、「セブン-イレブン」が67.1％、「ローソン」が48.9％、「ファミリーマート」が42.4％となり、各店舗でのコンビニコーヒー購入者の比率は、セブン-イレブン利用者で8割弱、ローソン利用者で6割強、ファミリーマート利用者で6割弱となっています。



「コンビニコーヒーの購入理由」としては、「値段の割においしい」（35.4％）、「価格が安い」（32.6％）、「缶コーヒーやペットボトル入りコーヒー等よりおいしい」（31.0％）が上位に挙がりました。ただし、「価格が安い」は2020年調査以降、減少傾向が見られます。



なお、「コンビニコーヒー購入時の重視点」については、「味」（55.6％）、「価格」（41.2％）、「香り」（32.3％）が上位に挙がりました。



最後に、「今後のコンビニコーヒーの利用意向」を尋ねたところ、41.8％が「今後も利用したい」と回答し、週1回以上購入する層では8割超となりました。



一方、「利用したくない」（31.5％）と答えた人も一定数見られ、男性10・20代や女性30代・70代でやや高くなりました。



