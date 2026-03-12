＜良識を疑う＞学校は出席停止中なのに塾に行くのはアリ？「熱は下がった」と言うけれど
毎年まるで季節の風物詩のように流行する感染症。近年では気候変動の影響もあってか、流行時期がズレたりピークが複数回来ることも。学級（学年・学校）閉鎖の連絡がいつくるかと、戦々恐々としているママもいそうです。
塾や習い事先に「黙認する」と言われたから、出席OK？
インフルエンザ流行中の時期、ママスタコミュニティにあがった投稿です。
『インフルって熱が下がって元気になっても、出席停止期間は登校しないものだよね。なのに塾や習い事にマスクをして普通に行くのは、アリなの？ そこの先生からOKをもらったらいいってこと？ 先生の良識を疑っちゃうけど』
感染症にはさまざまな種類がありますが、厚生労働省「学校、幼稚園、保育所において予防すべき感染症の解説」によればインフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）は、第2種感染症に指定されています。学校の出席停止期間の目安は「発熱した後5日、かつ解熱した後2日を経過するまで」。抗ウイルス薬を使用すれば5日を待たずに元気になるケースもあります。が、欠席が推奨されるのは発症後5日を過ぎるまで。「本人は元気でもまだウイルスを排出しているから、停止期間内は自宅から出ないものだと思っていたけど」と、投稿者さんもいいます。
『外出はダメだと思う。他人にうつす可能性が高いから、出席停止なんだもの』
寄せられたコメントでは、投稿者さんの考え方を支持するものが圧倒的。しかし「黙認するので」と塾や習い事の先生が許可したように、実際は出席停止中にもかかわらずやって来る児童生徒もいるようです。
周りの迷惑など考えず、罹患を隠して出席させる家庭も
『塾や習い事に「黙って出席させる」という人はいる。出席停止は学校だけで、それ以外は何をしてもいいと思っている人』
子どもが学校を出席停止中であることを隠して行かせる話もありました。少しくらい咳が出ていてもマスクをしていれば大丈夫だろう、ということでしょうか。「そういう人たちって熱さえ下がればオッケーだと思って、塾に行かせていると思う」というコメントも。
『中学受験組のママは、本人が元気なら行かせていたりするよ。塾には言わなきゃわからない。「◯◯はインフルで学校を休んでいたのに、塾には来ていた」という話はときどき聞く』
成績順で振り分けられる場合も多い、塾のクラス。クラス分けテストなど、重要なタイミングでの出席はとくに多いという声もありました。一方で「それをやったら大変なことになるのがわかっているから、中受組はむしろやらないよ」というコメントも。ぜひそうであってほしいところです。とくに受験シーズンは、感染症がその子の未来を左右する可能性もあります。
『うちの子が小さかった頃、「解熱したから」と子どもを公園に行かせた人がいた。その後、同じ公園で遊んでいた子たちがみんなインフルエンザにかかり、学級閉鎖になった』
解熱したというお子さんでしたが鼻水がたれており、それを拭いた手で遊具を触っていたのだとか。
厚生労働省「学校、幼稚園、保育所において予防すべき感染症の解説」によれば、インフルエンザの感染期間は発熱1日前から3日目がピークで、7日目頃まで。低年齢患児ではさらに長引く傾向があるようです。いくら解熱して元気になり外で遊びたがったとしても、本来は外出させてはいけなかったのです。
結局は家庭の良識頼り。塾は「お客さま」相手に強く断れないかも？
習い事関連の事務職をしているという方からも、コメントがありました。「インフルで学校を欠席中なのですが、習い事も休んだほうがいいですか？」と、問い合わせてくる家庭は多いといいます。
『そう聞かれたら「お断りです」とは言えない。せいぜい「学校が同じクラスの子も来ていますし、ご判断はお任せしますが……」と濁すしかない。良識ある家庭は最初から「休ませます」と言ってくれるから、ありがたい』
塾・習い事先にとって、通ってくる児童生徒はいわば「お客さま」。はっきり「迷惑なので、来ないでください」とはなかなか言いにくいようです。
『こっちが「うちは休ませた」と話しても、行かせるママは「でも先方に聞いてみたら、ダメとは言ってなかったよ？」とか言い出す。そりゃ「来るな」とは言えないだろうと思うよ』
投稿にあった「黙認します」も、返答に困った末の言葉だったかもしれません。
『うちも塾・習い事先は一応先生判断ということになっているけど、「常識ある行動をとってほしい」とクギを刺すような言い方をされる。わが家は休ませるよ。他の子にうつして、揉めるのが嫌だから』
なかなかNOを言えない塾・習い事先の事情。保護者から尋ねられた場合のベストアンサーは、これかもしれません。ここまで言われているのにやって来れば、「良識がない家庭」と認定されることは想像できます。
「うちの子が通っていた塾では『本人が感染症になっていたり学級閉鎖などの場合は、医師から療養解除が出るまでは来ないでください』とあるよ」と教えてくれた方もいました。最初に提示されていればどう動けばいいかわかるので、スムーズです。断る場合も「こうした決まりがあるので」と言えば、角が立ちません。
『学年閉鎖になったときの話。元気だったから悩んだけれど、ピアノを休ませた。そうしたらその夜から発熱、結局インフルエンザだった。休んでよかった』
グレーな状況かもしれませんが、休むのは周りのため。そして当人のため。少し無理をして出席したことで症状がぶり返す可能性だってあります。
投稿者さんは「先生の良識を疑う」とのことでしたが、「先生ではなく親の良識がアウト」といった声がいくつも届きました。他所の家庭の行動制限はできませんがはっきり断りにくい塾・習い事先の事情も鑑み、少なくとも自分の家庭だけは良識ある行動をとりたいですね。