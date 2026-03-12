＜お金がない＞高級店で職場のランチ会。適当に言い訳してフライドポテトだけ注文するのは非常識？
職場でのランチ会は、仕事とは少し違う気遣いが求められる場面ではないでしょうか。参加は任意とはいえ、暗黙の空気や人間関係を意識してしまうママも少なくありません。そんななか、ある投稿がママたちの間でさざ波を立てました。
『職場のランチ会でフライドポテトのみは非常識？ 事前に店名は聞いていて、ランチは1,000円超。今あるお金で頼めるのがフライドポテトだけです。生理中と言って適当に誤魔化せば、仕方ないと思ってもらえるよね？』
「生理中」を言い訳にするのはなし？
まず見られたのが、「生理中を理由にするのは避けた方がいい」という声でした。
『自分が会社の人間なら、生理中って申告される意味がわからない』
『仲のいい友だちならともかく、職場でその理由は重すぎる』
生理は個人的な体調の問題であり、職場で共有する情報ではないと感じるママが少なくないようです。
生理とフライドポテトの関係…言い訳にムリがある
「生理中だからフライドポテト」という理由自体が伝わりにくく、かえって疑問を抱かせるとの指摘もありました。
『生理中だからポテトだけって謎すぎる。サラダだったら「ダイエット中」で誤魔化せるかもしれないけれど、揚げもので誤魔化すのはムリだよ』
『生理中なら、もっと温かくて栄養が摂れるもの食べなよ……って思って、意味がわからないと感じる』
たしかに生理中のときは、普段とは気分や体調が異なるママもいるのではないでしょうか。でも「生理中」という言葉は万能ではなく、かえって違和感を生むことがあるかもしれません。説明しようとするほど矛盾が目立ち、余計な詮索や気遣いを招くことも。ムリのある言い訳は、自分を守るつもりが逆効果になる場合がありそうです。
周囲は意外と見ている？
ランチ会は食事が主目的の集まりです。その場でサイドメニューのみを頼むこと自体に、違和感を覚える人もいました。
『ランチなのにポテトだけだと、何しにきたの？ と思うかも。でも人の注文はどうでもいいので、何も言わないけれど』
とくに、ランチが1,000円以上する店の場合、サイドメニューだけの注文はマナー違反と受け取られることもあるようです。
『ポテトってサイドメニューだよね？ シェアか付け合わせ前提だと思う』
ポテトフライだけを摘んでいる姿は、「経済的に大丈夫？」と金欠がバレる可能性があるかもしれません。周囲は口に出さなくても、違和感や心配を抱くもの。サイドメニューだけの注文は、場の空気を乱したり、余計な気遣いを生んだりする可能性もありそうです。
ムリに参加しない選択も
金欠ならムリに参加しない選択もアリだとの意見もありました。今回だけは見送ってもいいのかもしれません。
『体調不良で不参加にすればいい』
『生理中で食欲がないから欠席します、で十分』
『風邪をひいたとか適当なことを言って休めば？』
『「生理中で調子が悪いから、ランチ会は欠席します」かな。「お昼休みに少し横になりたい」で』
生理を理由に使うなら、食事内容の言い訳にするのではなく、ランチ会そのものを欠席する方が自然なのでしょう。また周りの気持ちを想像するコメントもありました。
『ポテトだけの人がいたら、「よかったらこれ食べる？」と気を遣って、食べものをくれようとする人が出てくると思う』
『食べたくないのにムリに誘ってごめんね、と周りに思わせてしまう』
いくら言い訳があったところで、メインを頼まずにフライドポテトだけでお昼をしのいでいる姿を見せたら、周りに気を遣わせてしまうかもしれません。フライドポテトだけを頼むこと自体が悪いのではなく、「なぜそうなるのか」という背景が、かえって場の空気を重くしてしまうのかもしれません。
正直に金欠と言ってもいい
また、「金欠は恥ずかしいことではない」という声もありました。
『正直に「厳しいから、欠席します」と言うのがいいと思う。金欠は恥ずかしいことではないよ。金欠だからって他人にたかる人が恥ずかしいだけ』
『今後、安い店のときだけ誘ってもらえるかもしれない』
「今、金欠だから、また今度ね」と軽く断った方が、周りに納得してもらえそうです。職場のランチ会は、業務ではありません。ムリをして参加し、周囲に気を使わせたり、自分が疲弊したりする必要はないでしょう。
職場なら今後も長く続けられる関係を
生理やお金の事情は、とてもデリケートな問題です。だからこそ、ムリに理由を取り繕うより、自分を守る選択も大切ではないでしょうか。ランチ会に参加しないと決めることも、立派な判断のひとつ。気まずさよりも、自分の心と体を優先していい場面は、たしかに存在するのでしょう。職場ならこれからも細く長く続いていく関係ではないでしょうか。都合がよければ参加する、都合が悪ければ欠席すると、さっぱりとした選択が大切なのかもしれません。
編集・佐藤さとな イラスト・てる