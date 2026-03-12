第98回選抜高校野球大会に、九州大会準優勝の長崎日大と、21世紀枠で選ばれた長崎西が出場する。2校出場は2023年以来、2度目。21世紀枠での県勢出場は、昨年の壱岐に続き2年連続となった。甲子園球場での19日開幕を控え、大舞台に臨む選手と、チームの特徴を紹介する。 （鈴鹿希英）

※選手名の数字は背番号、新学年。顔写真の下は守備位置、出身中学。

守備からリズムつくる

長崎日大の選抜出場は3年ぶり5度目。昨秋の九州大会では、県大会優勝の勢いに乗り強豪の熊本工（熊本）などを破って決勝へ。九州国際大付（福岡）を八回までリードしながらも、土壇場で追い付かれて涙をのんだ。

2010年夏を最後に甲子園での勝利から遠ざかっている。念願の一勝をつかむために、冬期は基礎の徹底に力を入れた。

昨年末まで取り組んだのは外部コーチの指導による筋力強化。放課後練習で、自重トレーニングや専用施設の器具を使った体づくりに週5日ほど注力した。

1月以降は試合を見据えた実戦練習を中心に、紅白戦やランナーを置いたノックなどで試合感覚を身につけている。

「守備からリズムをつくるチーム」と選手は口をそろえる。鋭い変化球が持ち味の古賀友樹投手（3年）や走攻守そろった太田涼介捕手（同）を軸に守り、けがから復帰した鶴山虎士選手（同）や川鍋伶恩（れん）選手（同）らが攻撃の鍵を握る。

初戦の相手は平山清一郎監督が「超高校級」と表現する優勝候補の山梨学院（山梨）。「うちは秀でた選手がいないからこそ、チーム力で諦めずに戦い抜く」と闘志を燃やす。