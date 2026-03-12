第98回選抜高校野球大会に、九州大会準優勝の長崎日大と、21世紀枠で選ばれた長崎西が出場する。2校出場は2023年以来、2度目。21世紀枠での県勢出場は、昨年の壱岐に続き2年連続となった。甲子園球場での19日開幕を控え、大舞台に臨む選手と、チームの特徴を紹介する。 （鈴鹿希英）

※選手名の数字は背番号、新学年。顔写真の下は守備位置、出身中学。

「考える野球」で白星を

75年ぶり2度目の選抜出場を決めた長崎西。昨秋の県大会では私立の強豪も破って準優勝し、九州大会でベスト8となった。

公式戦のチーム打率は2割と決して高くない。躍進した背景には、経験だけに頼らない科学や分析に基づく「考える野球」の体現にある。

エースの熊寛生投手（3年）は、約1年で球速を10キロ上げ、138キロの直球を武器とする。解剖学を生かした外部コーチの指導から、体の使い方を身に付けた。チーム最速の142キロを記録する末永裕清（ゆうせい）投手（同）、入学後にサイドスローに変えた坂田啓太郎投手（同）もそれぞれの強みを生かす。

攻撃面では、大会で撮影したり、入手したりした相手投手の動画から球種を徹底分析。それが生き、岡崎憲信選手（2年）は昨秋の県大会準決勝で二塁打を放ち、決勝点を挙げた。一度の出塁で二塁、三塁、本塁へと連続して盗塁を成功させる「パーフェクトスチール」を達成した大町悠透選手（同）を筆頭に、足を絡めた戦略も持ち合わせる。

初戦は大会2日目、滋賀学園（滋賀）とぶつかる。宗田将平監督は「うちは決して強くはない。できるだけロースコアの展開に持ち込み、まずは1勝したい」と話す。