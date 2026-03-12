JAL、侍ジャパン搭乗の“特別仕様”機体内部を公開 「流石はJAL」「客室乗務員さんめっちゃ笑顔素敵」
ワールドベースボールクラシック（WBC）を戦う日本代表チーム・侍ジャパンの選手・スタッフが、準々決勝を戦うため、アメリカに渡った。
【写真】JAL、侍ジャパン搭乗の“特別仕様”機体内部を公開
JALは11日、公式インスタグラムを通じて「本日の未明、侍ジャパンの皆さんがマイアミへ出発しました！その様子をお届け」とチャーター機を披露。
WBC特別仕様の機体となっており、キャビンアテンダント（CA）や見送る地上スタッフの姿も紹介。「JALは今後とも選手の皆さまの移動をサポートしてまいります」と伝えた。
ファンからは「流石はJAL」「WBC仕様の機内もかっこいいです!!!」「勝利の女神はやっぱりJALですよね」「客室乗務員さんめっちゃ笑顔素敵ですね」など、多数の声が寄せられている。
