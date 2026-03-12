櫻坂46森田ひかる、“パーソナルホゲーナー”に？ ホゲータ衣装で「ほげーたいそう」披露
櫻坂46の森田ひかる、お笑いコンビ・マユリカ（阪本、中谷）が12日、都内で行われたPokemon Sleep「ほげーたいそう」体験会に登場した。
【写真】足の裏までホゲータ！お口がかわいすぎる森田ひかる
『Pokemon Sleep』は、睡眠をエンターテインメント化することを目的に作られた睡眠ゲームアプリ。そして『Pokemon Sleep』から発表された「ほげーたいそう」は、夜寝る前の心身の緊張を緩める筋弛緩法を取り入れたリラックス体操。
「ほげーたいそう」の公式ムービーに出演している森田は、映像で一緒に体操している「ホゲータ」をイメージした衣装で登場。映像には「ホゲータがとってもかわいくて、私も癒されました」とにっこり。
「ほげーたいそう」を続けるためのコツをクイズにして出題されると、阪本は「パーソナルホゲーナーに厳しく管理してもらう」とボケて笑わせると、MCから映像に出演している森田が“パーソナルホゲーナー”ではないかと指摘が。
森田は照れつつも阪本に対して「呼ばれたらいつでも！（笑）」と“パーソナルホゲーナー”として返事。その後はマユリカと「ほげーたいそう」も実演した。最後には「すごく楽しかったです！私たちはライブ前だったり緊張するタイミングが多いのでやってみたいですし、メンバーにも広めていって、みんなでいい睡眠がとれたらなと思います」と語っていた。
【写真】足の裏までホゲータ！お口がかわいすぎる森田ひかる
『Pokemon Sleep』は、睡眠をエンターテインメント化することを目的に作られた睡眠ゲームアプリ。そして『Pokemon Sleep』から発表された「ほげーたいそう」は、夜寝る前の心身の緊張を緩める筋弛緩法を取り入れたリラックス体操。
「ほげーたいそう」を続けるためのコツをクイズにして出題されると、阪本は「パーソナルホゲーナーに厳しく管理してもらう」とボケて笑わせると、MCから映像に出演している森田が“パーソナルホゲーナー”ではないかと指摘が。
森田は照れつつも阪本に対して「呼ばれたらいつでも！（笑）」と“パーソナルホゲーナー”として返事。その後はマユリカと「ほげーたいそう」も実演した。最後には「すごく楽しかったです！私たちはライブ前だったり緊張するタイミングが多いのでやってみたいですし、メンバーにも広めていって、みんなでいい睡眠がとれたらなと思います」と語っていた。