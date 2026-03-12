お笑いコンビ・かまいたちが１１日、日本テレビ系「ＷＢＣ詳報」に出演。山内健司が、濱家隆一の肩書に「衝撃」と訴えた。

かまいたちは２人とも野球部出身で、ＷＢＣ日本代表の活躍に「素晴らしかったですね」「大興奮」などとコメント。すると山内が「僕的に衝撃なのは、濱家が『応援リーダー』っていう肩書なのが」と言い出し、濱家は「いいじゃない」と苦笑い。「安心してぼくについてきてください」と胸を張るも、出川哲朗が「俺、今まで濱家と野球の話、１回もしたことない」と暴露した。

これには濱家も「ただでさえ、ＳＮＳで『にわかリーダー』って言われてるんですから、やめてください」と笑って制止だ。

そんな応援リーダー・濱家は、チェコ戦をエキサイトシードで観戦していたが、ファウルボールをキャッチした姿がＳＮＳで拡散され話題に。濱家はそのボールをファンにあげており、出川は「あなた、やっぱりリーダーだ」と感激。濱家は「子どもを探したんです。子どもにあげたいから。でも子どもがいなくて」と振り返り「持って帰ろうかとギリギリまで迷ったけど『濱家っ！！』っていう声援で投げてしまった」と振り返っていた。