“両顎骨切り手術”話題のしなこ、7年前とのビフォアフ動画に驚きの声「垢抜けすごい」「時が巻き戻ってる」
【モデルプレス＝2026/03/12】クリエイターのしなこが3月11日、自身のInstagramを更新。7年前とのビフォーアフター動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】30歳カリスマ美女「垢抜けすごい」7年前から印象ガラリ 話題の衝撃比較
3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこ。今回の投稿では、3月11日に誕生日を迎えたことを受け、2019年3月11日に同じ場所・同じ曲で踊る、7年前との比較動画を公開した。
7年前の動画ではピンク色を多く使った服装で、目の下に赤いチークを入れたメイクだったが、現在はピンクをメインにした服装でありつつも、よりアップデートされた装いに。前髪を横に流したヘアスタイルについては「驚くことに前髪も同じ」とも記している。
この投稿に「誕生日おめでとう」「懐かしい動画」「時が巻き戻ってる」「垢抜けすごい」「驚きのアップデート」「どちらのしなこちゃんも素敵」「可愛いを更新し続けてる」「ダンス可愛すぎ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳カリスマ美女「垢抜けすごい」7年前から印象ガラリ 話題の衝撃比較
◆しなこ、7年前の姿との比較動画を公開
3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこ。今回の投稿では、3月11日に誕生日を迎えたことを受け、2019年3月11日に同じ場所・同じ曲で踊る、7年前との比較動画を公開した。
◆しなこの投稿に反響
この投稿に「誕生日おめでとう」「懐かしい動画」「時が巻き戻ってる」「垢抜けすごい」「驚きのアップデート」「どちらのしなこちゃんも素敵」「可愛いを更新し続けてる」「ダンス可愛すぎ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】