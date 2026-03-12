しなこ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/03/12】クリエイターのしなこが3月11日、自身のInstagramを更新。7年前とのビフォーアフター動画を公開し、反響が寄せられている。

【写真】30歳カリスマ美女「垢抜けすごい」7年前から印象ガラリ 話題の衝撃比較

◆しなこ、7年前の姿との比較動画を公開


3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこ。今回の投稿では、3月11日に誕生日を迎えたことを受け、2019年3月11日に同じ場所・同じ曲で踊る、7年前との比較動画を公開した。

7年前の動画ではピンク色を多く使った服装で、目の下に赤いチークを入れたメイクだったが、現在はピンクをメインにした服装でありつつも、よりアップデートされた装いに。前髪を横に流したヘアスタイルについては「驚くことに前髪も同じ」とも記している。

◆しなこの投稿に反響


この投稿に「誕生日おめでとう」「懐かしい動画」「時が巻き戻ってる」「垢抜けすごい」「驚きのアップデート」「どちらのしなこちゃんも素敵」「可愛いを更新し続けてる」「ダンス可愛すぎ」などと話題となっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】