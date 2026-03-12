田口淳之介、SNS削除の真相を告白 疑惑にも言及「不祥事ではまったくありません」
【モデルプレス＝2026/03/12】元KAT-TUNの田口淳之介が3月10日、自身のYouTubeチャンネルに出演。X（旧Twitter）やInstagramのアカウントを削除した真相を明かした。
【写真】田口淳之介「また逮捕」の噂に言及
スーツ姿で登場した田口は先日、自身のXやInstagramのアカウントを削除したことがニュースになっていることに触れ「（削除の理由は）Instagram含め、SNSを情報発信の場としてやるべきコンテンツと思っていたんですが、それよりももっと良く見せられる媒体もあるんじゃないかと」と思いを明かした。
田口はYouTubeやダンスをシンプルにみせられるTikTokを挙げ「こちらのアカウントだけでいいやと思えたんです」と説明。「ファンの方からしたらいきなりすぎてびっくりしたかなと思ってはいるんですけど、自分的には今後しっかりYouTubeやTikTokに力を入れておくぞ、という決心ができた。突然になってご心配をおかけした皆さんには本当に申し訳ありません」と頭を下げ「僕は元気なので今後ともコンテンツを楽しみにしてほしいなと思います」と呼びかけた。
また、田口は2019年5月に大麻取締法違反（所持）の罪で逮捕。それもあり「自分が思っていた以上に心配されて…『また逮捕されたんじゃないか？』とか」とネットで根も歯もない噂が流れたことに困惑したという。最後に、SNSのアカウント削除の理由は「不祥事では全くありません」と明言していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆田口淳之介、SNS削除の真相告白
◆田口淳之介「不祥事では全くありません」
