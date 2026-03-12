　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.84　9.57　8.91　9.08
1MO　9.64　7.57　8.50　7.88
3MO　9.72　7.26　8.77　7.88
6MO　9.69　7.11　8.83　7.90
9MO　9.77　7.17　8.93　8.02
1YR　9.69　7.21　8.99　8.07

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.09　13.43　9.30
1MO　8.96　10.75　8.05
3MO　9.34　10.39　7.98
6MO　9.51　10.19　8.01
9MO　9.62　10.22　8.14
1YR　9.63　10.13　8.16
東京時間10:49現在　参考値

ドル円の1週間物は10％台後半推移。159円台を付けたことなどがドル買い円売りとなった。