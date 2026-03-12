通貨オプション ボラティリティー ドル円 1週間10％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.84 9.57 8.91 9.08
1MO 9.64 7.57 8.50 7.88
3MO 9.72 7.26 8.77 7.88
6MO 9.69 7.11 8.83 7.90
9MO 9.77 7.17 8.93 8.02
1YR 9.69 7.21 8.99 8.07
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.09 13.43 9.30
1MO 8.96 10.75 8.05
3MO 9.34 10.39 7.98
6MO 9.51 10.19 8.01
9MO 9.62 10.22 8.14
1YR 9.63 10.13 8.16
東京時間10:49現在 参考値
ドル円の1週間物は10％台後半推移。159円台を付けたことなどがドル買い円売りとなった。
