物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は2月24日に亡くなった佐瀬昌盛さんを取り上げる。

＊＊＊

【写真を見る】生前の佐瀬昌盛さん

偏見を持たれた研究

国際政治学者で防衛大学校教授として長く教鞭を執った佐瀬昌盛さんは、東西冷戦、安全保障研究の第一人者として活躍してきた。

50年以上親交の深かった、ユーラシア21研究所理事長の吹浦忠正さんは振り返る。

「現実を緻密に客観分析、やがて政策提言にも関わりますが、感情を交えて語らず、政治の思惑に合わせることもない。極めて公平で、分からない点ははっきり分からないと言う。ベルリンの壁が築かれた1961年から3年間、ベルリン自由大学に留学した経験が研究姿勢の原点でした。東西対立の最前線に暮らし、冷戦はいかなるものかを日常の肌感覚で理解した。冷戦下、ヨーロッパからソ連を捉える視座を持っていた佐瀬さんのような研究者は日本にほとんどいません」

佐瀬昌盛さん

34年、大連生まれ。東京大学教養学部を経て大学院では国際関係論を専攻。留学で冷戦の現実を直視するが、日本では平和を求めていれば侵略されたり戦争に巻き込まれたりするはずがないと説く知識人が主流を占めていた時代だ。

74年、防衛大学校教授に。

防衛大学校の元学校長、西原正さんは言う。

「当時は安全保障、防衛に関する研究は偏見を持たれていました。日本の根本に関わり避けてはいけない問題だと誠実に向き合った。NATOに関する論考も早くから示していた」

89年、東欧諸国の共産政権が相次いで崩壊、翌年には東西ドイツの統一が実現すると、長年当地を知る専門家としても注目された。

「変化はつかんでいたが事態がどんどん先に進んだと正直に話していた。起こるべくして起こったなどと事後的にもっともらしく説明しなかった」（吹浦さん）

ソ連の行く末にも慎重な見方を崩さなかった。

「冷戦の敗者はソ連なのに負けた意識がない。ソ連が崩壊しロシアが自助努力で改革するというのはドイツを中心とした西欧の思い込みに過ぎず、援助は底無し沼になると警戒。事実、混乱に陥った。佐瀬さんはソ連時代から民間レベルの交流の機会を生かしていた。ソ連側に耳の痛い話も堂々と述べる。だからこそ一目置かれた」（吹浦さん）

右にも左にも偏重せず

2000年、防大を退官。論争をいとわず、筋を通す。安倍晋三首相の私的諮問機関の委員として集団的自衛権の行使容認を主張する一方、そもそも集団的自衛権とは何かという理解がないまま議論を進めるのは間違っていると異議を唱えた。

防衛庁長官を務めた坂田道太さんの生涯を著書『むしろ素人の方がよい』（新潮選書）で描き安全保障問題は公明正大な議論と情報公開で国民の理解を促すことが不可欠と強調した。

共著もある現代史家の秦郁彦さんは言う。

「佐瀬さんは右にも左にも偏重しない。実証的な歴史観をお持ちだった。戦争に関しても臆測や無理な解釈で語りませんでした。発言がぶれず信頼できました」

普段通りの日に

08年、東京音楽大学で教授を務めた愛妻、道子さんに先立たれている。次女の中嶋春菜さんは言う。

「一つのテーマをとことん探究しなさいと言われて育ちました。父のことが心配で私たち夫婦は同居したのですが、何事も自分でやり遂げようとする。食事もできる範囲で作り、（14年に）週刊新潮の食卓日記で高い得点（96点）を頂き、栄養士の先生が認めてくれたと喜んで自慢していました。物を捨てられない人で、書斎は本や新聞の切り抜き、書類であふれていた。自費出版でも構わないと回顧録のような文章も書き始めていましたが、関心は新たな出来事にあったと感じています」

2月24日、91歳で逝去。

「この日も普段通りでした。新聞を読み、原稿を書いておりました」（春菜さん）

その原稿はトランプ大統領の政治姿勢を冷静に批判する内容だった。最後まで視点が曇ることはなかった。

「週刊新潮」2026年3月12日号 掲載