天津市河北区にある達仁堂医院の中薬房で、患者のために調剤する薬剤師。（２０２５年１２月２４日撮影、天津＝新華社記者／趙子碩）

【新華社天津3月12日】中国の一部中医薬（中国伝統医薬）企業や医療機関、教育機関はここ数年、海外支社の設置や海外協力プロジェクトの実施により、関連製品やサービスの国際市場展開を進めている。中国国家衛生健康委員会のデータによると、2025年5月時点で中医薬は世界196の国・地域に広まっている。

天津市の中医薬企業、津薬達仁堂集団がシンガポールに展開している複数の店舗では春節（旧正月）前に、多くの中薬飲料を新たに投入し、現地の消費者が足を運んで試飲や購入をしていた。

達仁堂は1915年に天津に製薬工場を設立し、それから百年余りの発展を経て現代中薬製造を中核とする総合医薬グループに成長した。

天津市南開区にある達仁堂中医薬博物館で、手作業による丸薬の成形技法を披露するスタッフ。（２０２５年１２月２４日撮影、天津＝新華社記者／趙子碩）

達仁堂製薬工場は100種類近い製品を世界20余りの国・地域で登録しており、登録品目規格は140を超えるという。同集団のシンガポール法人、津薬達仁堂新加坡発展の張怡（ちょう・い）シンガポール地域総経理は「わが社は2022年にシンガポールに海外地域本部を設立した。製品の市場シェアが急速に高まる中で、現地の消費者により適した製品をさらにシンガポールに投入する計画だ」と語った。

同じく天津市の中医薬企業で1994年創立の天士力医薬集団は、主に心臓や脳の血管、消化・代謝などの疾病治療分野に注力し、慢性狭心症医薬品「複方丹参滴丸（ふくほうたんじんてきがん）」などを代表とする製品群を形成している。蔡金勇（さい・きんゆう）総経理によると、現在47の国・地域で100件近い登録認証を取得しており、複方丹参滴丸はパキスタンなどで処方薬として販売され、現地の心血管疾患患者に新たな治療の選択肢をもたらしている。

天津市の古文化街にある達仁堂健康生活館で、薬品を購入する来店客。（２０２５年１２月２４日撮影、天津＝新華社記者／趙子碩）

教育分野では、天津中医薬大学が上海協力機構（SCO）加盟国の複数の大学と長期的な協力関係を築き、中医薬関連の課程や研修プログラムを共同で実施している。天津中医薬大学第一付属医院は2014年よりロシアの医療機関と提携して中医薬療法の普及を進めており、ロシアやカザフスタン、ウズベキスタンなどの患者が天津を訪れて治療を受けている。

現代中薬創製全国重点実験室の張伯礼（ちょう・はくれい）主任は「数千年の歴史を持つ中医薬は、時代と共に歩み、絶えず革新を続ける中で積極的に国際基準との連携を図り、世界の健康事業の発展に大きく貢献している」と語った。（記者/宋瑞、栗雅婷）