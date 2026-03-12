JO1・INIら輩出『日プ』第4弾『日プ新世界』、不正投票に注意喚起「該当する投票を無効とし、法的措置を検討する」【報告全文】
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の公式サイトが12日に更新され、投票に関する注意喚起があった。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
公式サイトでは「現在、SNS上にて『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の投票に関連し、金銭のやり取りを伴う「投票枠の売買」の投稿が確認されております。本番組における投票は、お一人様一票の公正な参加を前提としております。投票権の売買・譲渡・金銭を伴う投票依頼や代行行為は一切認めておりません」とし、「これらの行為は、番組および投票の利用規約に違反するだけでなく、金銭トラブルや詐欺被害等の重大なトラブルに発展する恐れがあります。皆さまにおかれましては、個人間での金銭のやり取りや個人情報の提供は行わないよう、十分ご注意ください」と注意喚起した。
続けて「なお、SNS等における個人間の取引・やり取りにより生じたトラブルや損害等につきましては、本番組としては一切の責任を負いかねます。違反行為が確認された場合には、該当する投票を無効とし、法的措置を検討することがあります」と記載。「番組公式が金銭を伴う投票協力を呼びかけることは一切ございません。皆さまに安心して番組をお楽しみいただくため、ご理解とご協力をお願い申し上げます」と促した。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
国民プロデューサー代表はディーン・フジオカ、SEKAIプロデューサー代表はチェ・スヨン（少女時代）、トレーナーは安達祐人、KAITA、川畑要、Kevin Woo、仲宗根梨乃が務める。
【報告全文】
【重要なお知らせ】投票に関する注意喚起
現在、SNS上にて『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の投票に関連し、金銭のやり取りを伴う「投票枠の売買」の投稿が確認されております。
本番組における投票は、お一人様一票の公正な参加を前提としております。
投票権の売買・譲渡・金銭を伴う投票依頼や代行行為は一切認めておりません。
これらの行為は、番組および投票の利用規約に違反するだけでなく、金銭トラブルや詐欺被害等の重大なトラブルに発展する恐れがあります。
皆さまにおかれましては、個人間での金銭のやり取りや個人情報の提供は行わないよう、十分ご注意ください。
なお、SNS等における個人間の取引・やり取りにより生じたトラブルや損害等につきましては、本番組としては一切の責任を負いかねます。
違反行為が確認された場合には、該当する投票を無効とし、法的措置を検討することがあります。
番組公式が金銭を伴う投票協力を呼びかけることは一切ございません。
皆さまに安心して番組をお楽しみいただくため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
公式サイトでは「現在、SNS上にて『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の投票に関連し、金銭のやり取りを伴う「投票枠の売買」の投稿が確認されております。本番組における投票は、お一人様一票の公正な参加を前提としております。投票権の売買・譲渡・金銭を伴う投票依頼や代行行為は一切認めておりません」とし、「これらの行為は、番組および投票の利用規約に違反するだけでなく、金銭トラブルや詐欺被害等の重大なトラブルに発展する恐れがあります。皆さまにおかれましては、個人間での金銭のやり取りや個人情報の提供は行わないよう、十分ご注意ください」と注意喚起した。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
国民プロデューサー代表はディーン・フジオカ、SEKAIプロデューサー代表はチェ・スヨン（少女時代）、トレーナーは安達祐人、KAITA、川畑要、Kevin Woo、仲宗根梨乃が務める。
【報告全文】
【重要なお知らせ】投票に関する注意喚起
現在、SNS上にて『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の投票に関連し、金銭のやり取りを伴う「投票枠の売買」の投稿が確認されております。
本番組における投票は、お一人様一票の公正な参加を前提としております。
投票権の売買・譲渡・金銭を伴う投票依頼や代行行為は一切認めておりません。
これらの行為は、番組および投票の利用規約に違反するだけでなく、金銭トラブルや詐欺被害等の重大なトラブルに発展する恐れがあります。
皆さまにおかれましては、個人間での金銭のやり取りや個人情報の提供は行わないよう、十分ご注意ください。
なお、SNS等における個人間の取引・やり取りにより生じたトラブルや損害等につきましては、本番組としては一切の責任を負いかねます。
違反行為が確認された場合には、該当する投票を無効とし、法的措置を検討することがあります。
番組公式が金銭を伴う投票協力を呼びかけることは一切ございません。
皆さまに安心して番組をお楽しみいただくため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。