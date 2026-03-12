【ニューヨーク＝木瀬武、ワシントン＝坂本幸信】１１日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は、終値が前日比４・６％高の１バレル＝８７・２５ドルとなった。

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の加盟国は１１日、石油備蓄の協調放出で合意した。しかしホルムズ海峡での緊張が高まっており、原油価格は高止まりしている。

ＩＥＡの加盟３２か国が合意した１１日、ＷＴＩ価格は一時、１バレル＝８２ドル前後に下落した。しかし、ホルムズ海峡の事実上の封鎖は続いており、供給懸念は強く、日本時間１２日の取引ではさらに上昇して一時、９５ドル台をつけた。米国とイスラエルによるイラン攻撃前より３割以上高い。

ＩＥＡの協調放出は、過去最大規模の計４億バレルで、ホルムズ海峡を通過する原油量の２０日分に相当する。米国は１億７２００万バレルを来週から約１２０日間かけて放出する。

供給不安の解消と価格抑制を狙ったもので、トランプ米大統領は、訪問先のケンタッキー州で演説し、「原油価格を大幅に引き下げるだろう」と歓迎した。「（戦争が終われば）誰もが思う以上に大きく下がる」とも主張した。

ただ、イランは徹底抗戦の構えで、ホルムズ海峡の封鎖が長期化するとの見方は強まっている。物価高や景気減速への懸念から、１１日のニューヨーク株式市場では、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２８９・２４ドル安の４万７４１７・２７ドルとなり、２営業日連続で値下がりした。