ゆうちゃみ、パジャマ姿でイベント登場「めっちゃピンクにしてみました」
モデル・タレントのゆうちゃみ、お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）が12日、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザで行われた『寝っころプリ by NELL』記者発表会に参加した。
【写真】かわいい！ピンクのパジャマ姿のゆうちゃみ
イベントにあわせ、パジャマ姿で登場した3人。ゆうちゃみは「めっちゃピンクにしてみました」とにっこり。エバースのパジャマ姿について、ゆうちゃみは「お互いにパジャマになることはないですもんね」と笑う。町田は「ゆうちゃみは似合ってますけど、僕らは大丈夫ですか？」と苦笑いで、ゆうちゃみは「ギリ大丈夫。おそろいでかわいい」と合格点をあげていた。
睡眠ブランド「NELL」が、3月13日の「世界睡眠デー」に合わせて、12日から14日の3日間、同所で“寝ながら撮るプリ機”体験イベントを開催。プリ機の音声ガイドをゆうちゃみが担当している。
