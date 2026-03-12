JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年3月11日、「H3」ロケット6号機の燃焼試験に関する記者説明会を開催しました。

H3ロケット6号機とは

H3ロケット6号機は、1段目のエンジン「LE-9」を2基から3基へ増やす代わりに、固体燃料ロケットブースター「SRB-3」を1基も搭載しない形態「H3-30S」（30形態）の試験機という位置付けです。H3の各形態のなかでも打ち上げコストが最も低く、衛星をより安価に軌道へ投入できるようになると期待されています。

H3ロケットの30形態は今まで飛行したことがないため、JAXAは同形態の1段目実機型タンクステージを用いた燃焼試験「CFT（Captive Firing Test）」を種子島宇宙センターで2025年7月24日に実施しましたが、後述する事象が確認されたことから、2026年3月14日〜15日にかけて2回目のCFT実施を予定しています。

30形態と第1回CFTについて、詳しくは以下の関連記事をご参照下さい。

第1回CFTでは液体水素と液体酸素のタンク圧力が不足

【▲ 2025年7月24日に実施されたH3ロケット6号機（30形態試験機）の第1回1段目実機型タンクステージ燃焼試験「CFT」の様子（Credit: JAXA）】

11日の記者説明会では、H3プロジェクトチームの有田誠プロジェクトマネージャー（PM）が、第1回CFTで確認された事象と第2回CFTに関する説明を行いました。

まず、2025年7月の第1回CFTで起きた事象について。有田PMによると、25秒間実施された1段目エンジン燃焼の後半において、推進剤である液体水素と液体酸素のタンク圧力が不足したことが確認されました。圧力不足の理由は、30形態特有の構成が要因であると特定されています。

H3ロケットの1段目では液体水素と液体酸素のタンクを加圧するために、エンジンからタンクへと加圧ガスを供給する配管が設けられています。配管にはガスの流量を調整するためのオリフィスと加圧弁が備わっていて、弁を開けた時は流量が多く、弁を閉じた時は流量が少なくなる仕組みになっています。

前述の通り、30形態の1段目はLE-9エンジンを2基から3基に増やしていますが、3番目のエンジンからの系統では加圧弁が省略されてオリフィスだけが備わっていて、常に少ない流量でガスが流れるようになっています。コストダウンやシステムの単純化を目的とした措置で、全体では1番目と2番目のエンジンに加圧弁があれば調整できるという判断です。

ただ、エンジンを2基から3基に増やしたことで推進剤の消費量は増えるものの、3番目エンジンからの系統では流量を少なくしているために加圧ガス流量にもともと余裕が少なくなっていたことに加えて、加圧効率（計算上必要なガスの量を実際に流れたガスの量で割って得た値）がエンジン2基の形態と比べて低かったために、第1回CFTではタンク圧力が不足することになったとみられています。

3番目エンジンからの加圧ガス流量を増やすなどの対策を実施

こうした第1回CFTで確認されたタンク圧力の不足に対応するための措置が、2026年3月14日〜15日に予定されている第2回CFTの実施に向けてすでに講じられています。有田PMによると、加圧弁がなく流量を能動的に調整できない3番目のエンジンの系統では、タンクに供給される加圧ガス流量を第1回CFTの時よりも増やすためにオリフィスの穴が拡大されました。

その上で、エンジン2基の形態と共通化していた液体水素タンクの制御圧力の値を、エンジンが3基になった30形態に合わせて適正化することで、タンク圧力の制御に必要な加圧ガス流量を低減させる対策も行われています。なお、液体酸素タンクについてはオリフィスの穴のサイズを変更する対策のみで対応できるとされています。

また、第1回CFTではエンジンの燃焼時間が25秒間に設定されていましたが、より充実したデータを取得するために、第2回CFTでは燃焼時間が約50秒間に延長されるということです。

H3ロケット8号機の打ち上げ失敗の影響は？

なお、H3ロケットは2025年12月22日に打ち上げられた8号機が衛星の軌道投入に失敗しており、2026年3月現在も原因究明のための取り組みが進められている状況です。

有田PMによると、これまでの分析結果は8号機の1段目エンジンが点火から燃焼終了まで正常に機能していたことを示していることから、1段目エンジンの設計変更などは不要と判断されています。そのため、H3ロケットの打ち上げが再開されるまでの期間を有効に利用するために、6号機の第2回CFTを実施するということです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

参考文献・出典JAXA - H3ロケット6号機（30形態試験機）第2回1段実機型タンクステージ燃焼試験（CFT）の準備状況に関する記者説明会 (YouTube)JAXA - H3ロケット6号機（30形態試験機）第2回1段実機型タンクステージ燃焼試験（CFT）の実施