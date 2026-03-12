お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が、11日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。相方・池田直人（32）の夜遊びを暴露した。

同番組MCの「かまいたち」濱家隆一が「池ちゃんも今、浮名を流してるで有名やもんな」と触れると、たかおは池田を見ながら「1回、DMが届いた」と告白。「俺がよく、“池田が六本木で遊びまわってる”って言ってた」と振り返った。

そして「それは何かっていうと、前のマネジャーが震えながら、“ジャンボさん、池田さんが今六本木で遊び回ってて、後ろ指をさされてるらしいです”」とのタレ込みによるものだった。

そのため、たかおは「こりゃマズい」と、テレビ番組などでネタとして昇華させていたが、ある日“港区女子”からDMが。その内容を「ジャンボさん、私は港区女子です。実を言うと、池田さんの噂はよく聞きます」と明かした。

続けて「私はレインボーの大ファンです。だから凄く嫌でした。そして最近手に入れた情報ですが、池田さんは六本木ヒルズの一番大きい部屋で、港区女子と鬼ごっこしてるらしいです」と暴露した。

たかおは「16LDKみたいな部屋で鬼ごっこ」と強調しながら「俺もう怖すぎて。池ちゃんに見せた」と回想。濱家が笑いながら「誤報やんな？」と確認すると、池田は「誤報です」と念押ししていた。