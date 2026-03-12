【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第６日の１１日、新種目の車いすカーリング混合ダブルス決勝で、王蒙・楊金橋組（中国）が韓国ペアに延長戦の末、９―７で競り勝ち、金メダルを獲得した。

３位決定戦は、ラトビアペアが米国ペアを破り、銅メダルを手にした。

今大会唯一の新種目で初代金メダリストとなったのは、中国ペア。２０１８年平昌（ピョンチャン）大会の混合団体に続く２個目の金を手にした３７歳の王は「険しい道のりだった。国歌を聞き、誇らしくなった」と涙をぬぐった。

第８エンドで追いつかれ、延長戦に突入。韓国ペアに傾きかけた流れを、２４歳の楊が断ち切った。ベテランの王に助言を受けながら、狙い澄ましてスティックをプッシュ。韓国ペアが進路を塞ぐように配した手前のストーンをすれすれでかわし、ハウス内の韓国ストーンを鮮やかにはじき出した。直後、韓国ペアが寄せられずに決着し、楊は「４年間の努力が報われた」と満面の笑みを浮かべた。

中国メディアによると、女性の王は、車いす卓球からカーリングに転向。自国開催の前回北京では２大会連続出場の願いがかなわず、「失望した。今回は必ず出て、メダルを取ろうと思って取り組んできた」と振り返る。世代を超えて絆を深めた２人が、念願の栄冠をつかんだ。（平地一紀）